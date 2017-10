Nordjyder fik vurderet kunst i Aalborg: Dyre genstande

AALBORG: Museet KUNSTEN dannede søndag ramme om arrangementet, hvor auktionshuset Bruun Rasmussen stod for at vurdere de fremmødtes personlige genstande.

- Vi har fået to kinesiske røgelseskar fra omkring 1700-tallet, som vi har vurderet til omkring 30.000 kroner. Jeg ville dog ikke blinke, hvis de ender med at blive solgt for hvert fald 50.000 kroner, lyder det fra afdelingsleder i asiatisk kunst hos Bruun Rasmussen, Ralph Lexner.

Til dagens vurderinger var der særlig fokus på netop asiatisk kunst, og det er der en god grund til, siger Ralph Lexner.

- Kineserne er kommet til penge, og de er derfor begyndt at købe deres kunst tilbage, siger han.

Stort fremmøde

Aurora Høyer var også en af de fremmødte, der håbede på en god pris på sit japanske testel

- Jeg har arvet det fra min far, som var sømand, og nu står det bare og samler støv. Derfor kunne det være fint at få det solgt, så jeg også kan tjene lidt på det, siger hun.

Aurora var bestemt ikke den eneste. I alt var mellem 300 og 400 personer mødt op for at få en snak og forhåbentlig en god pris på deres ting.

Arrangementet varede fra 12.00-15.00 og udover karrene blev også et maleri af Michael Ancher vurderet til omkring 40.000 kroner. Desuden var der flere smykker og armbåndsure, som menes at ende på en høj værdi.