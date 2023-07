Nordjyder flygter fra storbrand - men fly aflyst

RHODOS/AALBORG:Kaos og uvished.

Sådan er situationen lige nu for tusinder af evakuerede turister på den græske ferieø Rhodos, hvor store skovområder står i flammer.

Naturbrandene har bredt sig hastigt, og turister i de populære ferieområdet på den sydøstlige del af Rhodos måtte flygte fra deres hoteller i huj og hast.

Heriblandt Jette Grønhøj fra Aalborg, der stadig befinder sig på Rhodos sammen med sin kæreste og bonusdatter. Lørdag eftermiddag måtte de flygte fra strandhotellet i Kiotari ved den sydøstlige del af Rhodos, da flammerne nærmere sig.

- Himlen var helt sort, fortalte hun søndag til Nordjyske.

Jette Grønhøj og hendes familie måtte i hast flygte fra hotellet på Rhodos, da en voldsom skovbrand kom tæt på. Privatfoto: Jette Grønhøj

Og her snart to døgn efter er hun, kæresten og bonusdatteren stadig ikke kommet hjem.

Efter planen skulle de have været med fly fra Rhodos til Aalborg natten til mandag, men nej.

- Flyet var aflyst, da vi kom ud i lufthavnen, fortæller Jette Grønhøj.

Store flammer fra skovbrandene kunne ses fra hotellet i Kiotari. Privatfoto: Jette Grønhøj

Hun savner i dén grad information fra rejseselskabet Spies om, hvad der nu skal ske.

Mandag formiddag befandt hun sig på et hotel i Ialysos i den nordvestlige del af Rhodos, hvor de skulle få ny besked mandag eftermiddag om, hvordan de kan komme hjem. Her har rejseselskabet indlogeret dem midlertidigt.

Bagagen efterladt

Jette Grønhøj, kæresten og bonusdatteren nåede ikke at få andet med end pas, penge og billetter, da de skulle flygte i huj og hast fra hotellet i Kiotari - bagagen måtte de efterlade.

Så nu ønsker de bare at komme hjem til Nordjylland hurtigst muligt.

Det var i formiddag ikke muligt at få en kommentar fra Spis. Men selskabet skriver på sin webside, at "vi overvåger udviklingen løbende og følger både græske og danske myndigheders anbefalinger".

Noget tyder på, at flyturen fra Rhodos hjem til Aalborg bliver endnu mere forsinket.

På Aalborg Lufthavns hjemmeside fremgik det mandag, at et fly fra Rhodos var forsinket. Før middag lød meldingen, at flyet forventes at ankomme kl. 12, men nu lyder meldingen, at forventet ankomst først er mandag aften kl. 21.