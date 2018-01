Nordjyder skiftede taktik - vandt 7,5 millioner

AALBORG: Et par fra Aalborg Kommune vandt i weekenden 7,5 herlige lotto-millioner.

Danske Spil oplyser, at parret ønsker at være anonyme. Men de har fortalt, at de har spillet Lotto i mange år med de samme tal.

Det var dog en lille justering i taktikken, der gav gevinst.

- Vi har nogle rækker med fødselsdage og andre vigtige datoer. Men i forrige weekend var min kone inde og ændre lidt, så hun faktisk lod otte rækker være tilfældige. Og det var en af dem, vi vandt på, fortæller manden til Danske Spil.

Han er med egne ord stadig "temmelig rundtosset" efter, at han søndag morgen ved syv-tiden blev vækket af sin kone, der råbte hans kælenavn meget højt og bestemt.

- Hun lød helt rystet, og hun plejer altså også at lade mig sove lidt længere. Så jeg troede, at der havde været indbrud, eller at der lå to meter sne udenfor, fortæller han.

Det viste sig, at konen, som altid er tidligt oppe i weekenden, havde tjekket sin telefon og modtaget en SMS-besked fra Danske Spil. Her stod der, at de var blevet millionærer med en gevinst på hele 7,5 millioner kroner.

- Vi troede jo ikke, at det kunne være rigtigt, så vi gik ind på nettet med det samme for at se tallene. Og det var sørme os, der havde vundet, fortæller manden.

Fejret med børn og børnebørn

Efter at have sundet sig over en kop kaffe ringede det nordjyske par til deres børn for at fortælle nyheden.

- Vi fik i første omgang en meget stille og rolig reaktion, men klokken var jo heller ikke engang otte, da vi ringede. Så de havde knap fået søvnen ud af øjnene. Men de blev selvfølgelig glade og kom da også på besøg senere om eftermiddagen, fortæller parret.

Her var der pyntet op i huset med flag og balloner, og champagnen var sat på køl.

- Vores børnebørn er i en alder, hvor man er meget nysgerrige og forstår en masse ting, så vi lod som om, at festlighederne handlede om håndbold. Vi vil gerne gå stille med dørene og vil ikke risikere, at de uden at tænke over det, kommer til at fortælle noget til nogen. Men de får naturligvis glæde af pengene gennem deres forældre, forklarer de nyslåede millionærer.

Endnu har parret ikke bestemt sig for, hvad alle pengene skal bruges til. De er begge stadig på arbejdsmarkedet, hvilket de vil blive ved med, da de er meget glade for deres respektive jobs. Men måske skal de have en ny bil.

- Og så aftalte vi i søndags, at den nære familie skal med ud at rejse, når min kone fylder 60 år i år. Det er jo fantastisk, at man har mulighed for at få sådan en oplevelse sammen, lyder det fra den glade vinder.