Nordjyder strandet i Marokko: Lars har isoleret sig

På et hotel uden for Marrakech sidder den nordjyske kok og eventmager Lars Jeppesen og holder øje med, om der kommer et fly, som kan bringe ham hjem.

- Jeg har isoleret mig herude og håber det bedste, siger Lars Jeppesen, der sammen med vennen Søren Dige har været på trekking, men som nu forsøger at følge opfordringen om at rejse hjem til Danmark.

Lars Jeppesen har været i kontakt med den danske ambassade, som har opfordret ham til at holde sig væk fra lufthavnen, indtil han er sikker på, om der kommer fly.

- Så jeg har isoleret mig herude, siger han.

Lars Jeppesen tog af sted onsdag, og var - beskriver han på Facebook - glad for at være på eventyr. Det blev hurtigt anderledes, end han havde forestillet sig.

- Pludselig ændrede rejsevejledningerne sig, og sådan er det jo nogle gange, at virkeligheden overhaler en indenom, siger Lars Jeppesen, der sådan set er ved godt mod, men også kan konstatere, at det er småt med fly i lufthavnen.

Søndag aften var der derimod stor travlhed.

- Det var en konvoj af fly. Som at være i Heathrow, siger han med henvisning til den travle London-lufthavn. Han fortæller om snakke med intetanende britiske turister, der landede i Marrakech søndag og ikke havde anelse om, at lufthavnen var ved at lukke ned, så de ikke kunne komme hjem.

- Her til morgen har jeg kun set ét fly, siger Lars Jeppesen, der har billet hjem med Norwegian tirsdag, og - fordi lokale rygter siger, at der er lukket ned for fly til Europa - også onsdag har købt en billet til Doha for ad den vej komme hjem.

Lars Jeppesen i sommer hjemme i Aalborg, da han var manden bag et initiativ, der skulle få folk til at tale sammen. Nu har han isoleret sig på et hotel uden for Marrakech og håber på et fly hjemFoto: Jesper Thomasen

Lars Jeppesen kritiserer Norwegian for ikke at informere om, hvad der sker eller er til at komme i kontakt med. Lars Jeppesen forsøgte at købe billetter til lørdag, men det var ikke muligt, så det blev tirsdag, så nu venter han blot på besked om, hvorvidt der kommer fly.

Norwegians pressechef i Danmark, Andreas Hjørnholm, siger til NORDJYSKE, at han forstår de strandede rejsendes frustration og forsikrer, at selskabet arbejder både på at gennemføre flyvningen og at informere i de omfang, de har oplysninger, de er sikre på.

- Vi forsøger at opdatere vores hjemmeside lige så snart vi kan, og de rejsende får jo direkte besked på sms, hvis der er ændringer, siger Andreas Hjørnholm og understreger, at situationen er vanskelig - også for flyselskaberne.

- Men jeg forstår jo godt frustrationen, siger han.

Norwegian udsendte mandag en pressemeddelelse klokken 13.21, hvor de forklarede at de på grund af den nuværende corona-situation aflyser 85 procent af deres flyvninger og sender 7300 medarbejdere hjem.

I Marrakech forsøger Lars Jeppesen at følge med i situationen i Danmark i det omfang internet-forbindelsen tillader det.

- Det er utrolig skræmmende. Surrealistisk, siger ham, som selvfølgelig alligevel håber, at Norwegian-flyet flyver som planlagt tirsdag, eller at Plan B med at flyve om Doha holder. Nogen Plan C har han endnu ikke lagt.

- Jeg krydser fingre, siger Lars Jeppesen, som forsøger at tage situation "stille og roligt", men som er bekymret for andre strandede, som måske ikke så rejsevante eller afhængige af at kunne få deres medicin.

- Bare at få en besked om, at der arbejdes på en løsning, vil være en hjælp for mange, mener Lars Jeppesen.

Der er i øjeblikket omkring 1100 danskere strandet i Marokko, og Udenrigsministeriet oplyste mandag eftermiddag, at de opretter en task force i landet, for at få danskerne hjem.

- Jeg har fuld forståelse for de bekymringer danskere i Marokko og deres pårørende har. Derfor har Udenrigsministeriet også siden i går arbejdet benhårdt for at finde løsninger på situationen. Det drejer sig først og fremmest om, at få muliggjort adgang for flyselskaberne til at flyve ind og ud af Marokko under ordnede forhold. Situationen understreger desværre kun alvoren af mit budskab fra i fredags om, at rejsende danskere bør forsøge at arrangere hjemrejse hurtigst muligt, siger Udenrigsminister Jeppe Kofod i en pressemeddelelse.