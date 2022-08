Nordjyderne reagerer på Støjberg-opstilling: - Man forsøgte at tryne hende med rigsretssagen

POLITIK: Der er ikke udskrevet valg, men i medierne tales der allerede om, at Inger Støjberg bliver en udfordring for Mette Frederiksen, en ny nordjysk stemmesluger og i sidste ende kongemager.

Den tidligere så markante integrationsminister har udstået sin straf for at have brudt Ministeransvarlighedsloven, og hendes comeback til dansk politik bliver uden tvivl et tilløbsstykke. Og så har hun valgt at stille op i Nordjyllands Storkreds, hvor hun også bor. Derfor har vi spurgt en række nordjyder fra Hurup til Hobro, hvad de tænker om Støjbergs opstilling.

I det himmerlandske har man godt set, at Inger Støjberg, som bor i Hadsund, stiller op på hjemmebanen i Nordjylland. Men om hun får deres stemme er mere tvivlsomt.

Foto: Søren Østergaard

61-årige Claus Rene Nielsen, som er selvstændig og fra Hobro, vil ikke sætte sin stemme på Inger Støjberg. - Jeg tager hatten af for Inger Støjbergs indsats. Men de har ikke et partiprogram endnu, og hun har ikke meldt ud, hvad hun vil, selv om vi godt ved, at Inger Støjberg står for de gode, danske værdier. Jeg vil også gerne se, hvem hun tager med i partiet.

Foto: Lasse Damsgaard

Kim Christensen er 49 år og fra Løgstør: Ja, selvfølgelig har jeg set, at Inger Støjberg stiller op til Folketinget i Nordjylland, hun er jo nærmest ikke til at komme udenom, men jeg tror ikke, at jeg vil stemme på hende. Indtil videre ved vi jo egentlig heller ikke, hvad hun byder ind med. Hvis jeg skal være ærlig, så er jeg fan af Nye Borgerlige. De gør det, de siger. Min stemme kommer formentlig til at gå til dem.

Foto: Sofie Møller

Iben Johnsen er lægesekretær er fra Aalborg og 54 år: Vi mødte hende i Skørping Idrætscenter. Hun vil ikke stemme på Inger Støjberg. - Når man er kriminel og har fået en dom som Inger Støjberg, synes jeg ikke, man har noget at gøre i Folketinget. Hun er højst sandsynligt en udmærket politiker, men der er mange erhverv, man ikke kan have, når man er kriminel, der mener jeg, at folketingspolitiker er en af dem.

Det er heller ikke mange potentielle Inger Støjberg-vælgere, Nordjyske møder i Aalborgs gader torsdag eftermiddag. Kun få overvejer at stemme på den markante tidligere Venstre-minister, men de fleste tror til gengæld, at hun kommer til at klare sig godt.

Foto: Esben Vest Billingsøe

Agnete Brink er tidligere sognepræst i Hasseris Kirke og er nu præst i Den Danske Kirke i Schweiz. Hun vil ikke stemme på Inger Støjberg. - Hun har en udlændingepolitik, jeg ikke kan støtte. Og så har jeg det lidt stramt med den rigsretssag. Hun viser ikke anger, og det bryder jeg mig ikke om.

Foto: Esben Vest Billingsøe

Emilie Stenbak er 27 år, nyuddannet og jobsøgende: Hun overvejer slet ikke at stemme på Inger Støjberg, og det har rigsretssagen ikke ændret: - Nej nej. Jeg har nogle andre holdninger end hende. Hun har selvfølgelig lov til at have sine holdninger, men de holdninger er lidt for langt fra mine. Jeg er nok lidt rød.

Foto: Esben Vest Billingsøe

På Budolfi Plads møder Nordjyske Kamilla, der er anlægsgartner i Aalborg Kommune. Hun kunne godt finde på at stemme på Inger Støjberg: - Hun er en kvinde, der står ved sine holdninger. Hun virker ærlig, hun virker loyal. Hun tør stå ved det, hun tror på og har udstået sin straf. Hun har stadig så meget vilje og gejst. Hun kunne sidde i et hjørne og være ked af at være blevet smidt ud, og helt droppe politik, men hun prøver bare igen. Det har jeg respekt for.

I Hjørring er der mere opbakning til den tidligere Venstre-minister. Her får hun ros både for sine holdninger og sin personlige karakter.

Foto: Claus T. Kræmmergård

Jeg kunne helt sikkert finde på at stemme på hende, og jeg synes, at hun gør det godt. Jeg kan godt lide, at hun ikke er bange for at sige sine meninger. Hun er også god til at trumfe ting igennem - selv om hun har været udsat for meget. Det tager jeg hatten af for, og jeg synes, det er godt gået, siger Rikke Overgaard, 47 år, Hjørring.



Foto: Claus T. Kræmmergård

- Jeg synes, hun har nogle gode holdninger. Og så synes jeg, at man forsøgte at tryne hende med rigsretssagen. Når hun skulle igennem sådan én, så synes jeg også, at Mette Frederiksen burde komme det. Det var en uretfærdig behandling, Inger Støjberg fik. Men hun siger mange fornuftige ting, så jeg kunne godt finde på at stemme på hende, siger Finn Toftegaard, 60 år, Hjørring.



I Hurup i Thy var Nordjyske også på gaden for at høre til den lokale indstilling til Inger Støjberg.

Foto: Carsten Hougaard

John Jensen, 53 år og fra Hurup i Thy er bestemt ikke afvisende for tanken om at stemme på Inger Støjberg: - Jeg har set, at hun stiller op i Nordjylland, og jeg overvejer faktisk at stemme på hende. Der er meget rigtigt i det, hun siger. Efter det, man hører, vil hendes politik være til gavn for thyboer og nordjyder. Hun virker jordnær med begge ben på jorden.

Foto: Carsten Hougaard

Henrik Pedersen, 60 år og fra Hurup i Thy er forsigtig med at udtale sig om politik: - Jeg har godt set, at Inger Støjberg stiller op i Nordjylland, men jeg kan ikke svare på, om jeg vil stemme på hende. Jeg blander mig aldrig i politik. Derfor har jeg slet ingen holdning til Inger Støjberg - om hun stiller op eller ej.

Foto: Carsten Hougaard

Heine Poulsen er 54 år og fra Hurup i Thy. Han kunne godt finde på at stemme på Inger Støjberg: - Jeg har godt set, at hun har valgt at stille op i Nordjylland, og jeg kunne sagtens finde på at stemme på hende. Vi mangler en med ben i næsen, som tør stå ved det, hun siger.