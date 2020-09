Nordjyderne: Vi vil have mad og hygge i havnefrontbygningen i Nørresundby

NØRRESUNDBY:Har du også gået en tur på havnefronten i Nørresundby og undret dig over, hvad der skal være i den gamle bilforhandlerbygning? Det er der rigtig mange, der har gjort, altså undret sig, og vi har spurgt nordjyderne på NORDJYSKEs Facebook-side, hvad de synes, der skal være i denne havnefrontsbygning, og vi har samlet nogle af forslagene her:

- Restaurant med dans og selskabslokale, skriver Mette Sølvberg Strauss.

- Den har jeg tænkt på i flere år, restaurant for neden og dans oven på, synes Morten Jessing.

- Danmarks første cirkulære shoppingcenter - det ville være et fantastisk signal at sende, om at vi virkelig vil den grønne omstilling, skriver Thomas Thomsen.

- Cafe og galleri ville være perfekt, skriver Henriette Thellefsen.

- Om få år rives den ned, fordi den er så forfalden, at den "desværre" ikke kan reddes, og så stables der hvide betonelementer op i 5-8 etagers "eksklusivt" boligbyggeri opført med laveste arkitektoniske niveau som fællesnævner for hele området, mener Martin Særmark-Thomsen.

- Fjern den og lav grønt område, skriver Allan Norré Pedersen.

- Lad unge kunstnere indtage bygningen! Sikke et lys, der må være i det atelier, og man kan følge med i det hele udefra og få lyst til at kigge indenfor og være nysgerrig på deres arbejde, skriver Anne Marie Heide Hviid.

- Vi mangler en cafe med isbar og pølsebod. Og lidt havnehygge, mener Inger Hierzmann.

- Spisested med mulighed for liveband, og en lækker terrasse så man kan nyde den skønne aftensol, synes Bo Kanstrup.

- En lækker café eller et ishus, skriver Bianca Hammel Thoendal Borchsenius

- Ja kaffehuse eller juicehuse med frisk frugt, ikke flere lejligheder, please, mener synes Maya Avakian.

- Et køkken i, og så leje det ud til festlokale, skriver Jane Vendelbo Bratholt.

- Et fedt alternativt cirkus. Flere børn på havnen, synes Torben Munk.

- Lav nogle små spisesteder / caféer eller lignende, mener Søren Walentin.

- Dansestudio, synes Søren Santiago Sørensen.

- Et godt spise sted med en super udsigt over fjorden, skriver Hans Christian Dahl.

- Hvad med et parkeringshus, med pladser til dem der bor i lejlighederne ved siden af - eller noget lignende, mener Charlotte Langbak.

- Et street food ala det i Aalborg, mener Ann Tove Bengtson.

