Transportrør til cement påkørt - risiko for nedstyrtning

AALBORG:En lastbil ført af 77-årig chauffør har på Rørdalsvej i Aalborg påkørt en omkring 20 meter lang betonbjælke, der bærer transportrør til cement over Rørdalsvej ud for nummer 44.

Det oplyser vagtchef Karten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Uheldet skete kort før klokken 12 fredag middag, og Rørdalsvej blev omgående spærret af, da der politiet vurderer, at der er risiko for, at den mange tons tunge betonbjælke med røroverføringerne kan styrte ned.

- Vi kan ikke give nogen umiddelbar tidshorisont på, hvor lang tid spærringen kommer til at vare. Måske det næste døgns tid i hvert fald. Nu er der iværksat en understøtning af betonbjælken. Ligeså snart vi har sikkerhed for, at den understøtning kan bære, så åbner vi selvfølgelig for trafikken igen, siger vagtchefen.

- Vi skal have en sagkyndig person til at foretage den vurdering, så vi kan åbne for trafikken, men der er vi slet ikke endnu, fastslår Karten Højrup Kristensen ved 15-tiden fredag.

Vejen er helt spærret, og Aalborg Kommune har været ude at sætte skilte op med omdirigering af trafikken, ligesom det også har været nødvendigt at lave ændringer i de ruter, som busserne kører i området.

Den 77-årige chauffør havde glemt at sænke en kran på sin lastbil, og derfor ramte han betonbjælken.

Chaufføren er blevet afhørt af politiet.

- Og så vi der senere blive taget stilling til, om og i givet fald hvilke sigtelser, der skal rejses mod chaufføren. Der var ikke tale om sprit involveret, men kun en forglemmelse fra chaufførens side, understreger Karsten Højrup Kristensen.

Ingen er kommet til skade ved uheldet.