Nordjylland i front med grøn vækst

NORDJYLLAND: At arbejde for et bedre miljø er noget, der er både salg og job i.

Det viser en ny analyse af den grønne økonomi i Nordjylland, som BusinessAalborg har lavet.

Analysen dækker perioden 2012-2015. På de tre år er den grønne omsætning hos nordjyske virksomheder steget med 3,3 milliarder kroner, svarende til en stigning på 18 procent. Samtidig er antallet af grønne job steget med 8 procent til i alt 7600 job.

Stigningen i omsætningen er langt større i Nordjylland end i det øvrige land, hvor den er på 13 procent. Kun i hovedstaden er den grønne sektor vokset hurtigere end i Nordjylland.

Alt i alt producerede danske virksomheder grønne varer og tjenester for 192 milliarder kroner i 2015, hvoraf de nordjyske virksomheder tegnede sig for godt 21 milliarder kroner.

Når væksten i Nordjylland ligger højere end i det øvrige land, skyldes det i høj grad Aalborg Universitet, ifølge Preben Birr-Pedersen, leder af den nordjyske energiklynge House of Energy, der tæller 400 medlemmer.

- Jeg er overbevist om, at AAU spiller en afgørende rolle. Universitetets forskning kommer ud i virkeligheden og skaber konkurrencemæssige fordele for virksomhederne, siger Preben Birr-Pedersen.

Når det gælder antallet af job, ligger væksten i Nordjylland under landsgennemsnittet. Godt halvdelen af de nordjyske grønne job er i industrien. Bygge og anlæg er dog den branche, hvor jobvæksten har været størst.

Nordjyske virksomheder får fra næste år i øvrigt endnu en mulighed for at få gang i den grønne vækst - nemlig tilskud fra EU’s regionalfond til at udarbejde en grøn forretningsplan.