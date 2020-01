Nordjylland hædret: Vi har Danmarks svedigste løg

NORDJYLLAND:Nordjyder har aldrig været i tvivl - her i landsdelen er vi noget ganske særligt med talenter og evner, som ikke altid bliver behørigt påskønnet og anerkendt af andre landsdele.

Men nu har Nordjylland høstet hæder for "Danmarks svedigste løg" - hæderen tilfalder Restaurant Vestre Baadelaug ved lystbådehavnen i Aalborg.

Sammenslutningen "De Brune Riddere", der hvert år kårer "Danmarks Bedste Bøfsandwich", har guffet sig igennem en større mængde kalorierige og tyksovsede bøfsandwich'er fra spisesteder rundt om i landet.

Løgene gør det

Selv om Restaurant Vestre Baadelaug tidligere har vundet hovedprisen, men denne gang må nøjes med andenpladsen i kampen om "Danmarks Bedste Bøfsandwich 2019", er Aalborg-restauranten alligevel en vinder.

Nemlig i underkategorien "Danmarks svedigste løg". Restaurant Vestre Baadelaug deler dog løg-førstepladsen med Rasses Skovpølser fra Skanderborg, der også vandt årets hovedpris.

Læs NORDJYSKE's tidligere anmeldelse af Vestre Baadelaugs bøfsandwich:

Desuagtet at Rasses Skovpølser ikke er placeret i Nordjylland, men i en lidt sydligere jysk lokalitet, er Rasses alligevel en knivspids bedre til det med bøfsandwich, ifølge De Brune Ridderes bedømmelse.

Bedre og bedre

Men Restaurant Vestre Baadelaug i Aalborg kan bestemt også trylle med bøf, brun sovs, bolle og løg, fremhæver De Brune Riddere:

"Andenpladsen går til 2013-vinderen, Restaurant Vestre Baadelaug i Aalborg, der er et glimrende bevis på, at man med en dedikeret indsats kan blive ved med at forbedre sig og levere noget, som år for år bliver bedre og bedre", lyder de rosende ord.