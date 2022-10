Nordjyllands bedste ishus er sat til salg

AALBORG/NIBE:Det er en stor beslutning truffet med vemod, og Ismutter får da også en klump i halsen, da hun fortæller om valget, hun og Isfatter har truffet: Parret sælger prisvindende Guf & Kugler.

- Det er en meget svær beslutning for os, og der er rigtig mange følelser forbundet med den - men det er det eneste rigtige at gøre, siger Ismutter, Charlotte Korsholm, om det kommende salg.

Guf & Kugler er i høj grad et familieforetagende, og Ismutter og Isfatter er dybt taknemmelige for den store hjælp og opbakning, de får. Foto: Martél Andersen

Hun understreger samtidig, at de forsætter med at drive Guf & Kugler, indtil ishusene i Nibe og Slotsgade ikke længere er deres.

- Selvom vi er gået i hi, er vi i fuld gang med at planlægge sæsonen 2023, og vi glæder os til, at foråret kommer.

Derfor sælger de

Meldingen om deres farvel kommer nok som en overraskelse for mange, selv om de allerede har aflyst den ellers meget populære jul i ishuset i Nibe. For det er et ishus, parret har viet deres liv til i mange år, og Ismutter er nærmest synonym med fest og farver i Guf & Kugler.

Glæden ved at skabe oplevelser med gode råvarer i centrum, betyder da også, at det siden åbningen i hjembyen Nibe i 2014 kun er gået en vej, og det er fremad. Blandt andet med kåringer som Danmarks bedste ishus i afstemninger, OpdagDanmark står bag. Senest de vandt var i sommer.

Is med et tvist - lavet fra bunden. Det er blevet et kendetegn hos Guf & Kugler. Arkivfoto: Claus Søndberg

Men succesen kommer med en pris, og hvis der er noget, ægtefællerne ikke kan ændre, så er det dåbsattesten. Ismutter er 55 år, mens Isfatter, Hans Kjeldsen, fylder 64 i begyndelsen af det nye år. Og det er da også derfor, de nu er klar til at give stafetten videre.

- Alderen begynder at sætte sine spor, og det er hårdt arbejde at drive ishusene. I højsæsonen arbejder vi 14-16 timer om dagen, og vi er nødt til at tænke på os selv. På vores kroppe og hvad vi kan holde til, siger Charlotte Korsholm og understreger, at det ikke haster med at sælge her og nu.

Men de er i gang med forberedelserne.

- Vi får lavet et salgsprospekt, og så må vi se, hvor hurtigt det går. Vi er i gang med at fremtidssikre vores forretning, og derfor bliver det inden for en overskuelig fremtid muligt at købe Guf & Kugler, siger hun.

Et hjertebarn og et livsværk

Det er ikke ”bare” et ishus, Ismutter og Isfatter sælger, det er også deres hjertebarn og livsværk. Og de håber at finde en køber, der vil værne om navnet og den ånd, der er lig med stedet, hvor kunderne ikke bare er kunder men is-nydere, og medarbejderne står klar som is-forkælere.

- Man køber noget, der har udviklet sig til en hel attraktion. Vores beliggenhed her i Nibe er kendt af mange, de kommer hertil fra både nær og fjern for at få en is-oplevelse, fortæller parret. Foto: Martél Andersen

- Vi drømmer om et skønt par, der vil videreføre det, vi står for, siger Charlotte Korsholm og understreger, at det er en fordel at være flere om at drive forretningen, for der er mere end travlt i højsæsonen.

- Men vi lukker ingen døre i forhold til en køber, der jo også kan gå nye veje. For her er i det hele taget et stort vækstpotentiale.

Det kan man se med det blotte øje, for køen er ofte lang ved ishuset i Nibe, der, ligesom i Slotsgade, er kendt for god service og en Isfatter, der hele tiden videreudvikler den hjemmelavede is, gerne med et tvist.

Så alt i alt er det et solidt koncept, der nu kan blive dit. Og det er det hele, Ismutter og Isfatter sælger – navnet, inventar, de mange maskiner og ikke mindst opskrifterne på alt det hjemmelavede: den populære gourmet-hotdog, isen, guf og meget andet. Samt de 530 kvm bygning i Nibe, mens ishuset i Slotsgade er et lejemål, der løber til udgangen af 2025.

- Man køber muligheden for at udvikle konceptet. Eventyret er ikke nødvendigvis toppet endnu. Vi når vores årsbudget på et halvt år, og her er også et stort potentiale i vinteren. Man kan jo udvide sæsonen med eksempelvis julefrokoster og middage, for her et stort industrikøkken, siger Ismutter.

Det bli'r - ikke - i familien

Tanken om at sælge har rumsteret et stykke tid, og det har krævet en velovervejet proces at nå til erkendelsen af, at det er det eneste rigtige.

- Når vi gør noget, går vi all in. Der er ingen middelvej, så enten giver vi alt, vi har – eller vi sælger, siger Charlotte Korsholm.

Ismutter ser frem til at få mere tid med familie og venner, når Guf & Kugler er solgt. Foto: Martél Andersen

Det har, naturligvis, været inde i overvejelserne om stedet kunne blive i familien, for Guf & Kugler er født som – og har vokset sig stort som – et familieforetagende. Ud over ægteparret har Ismutters søster Marianne, Søsterguf, også været en del af forretningen, ligesom deres far og hans kone ligger mange kræfter i stedet.

Og selvom sønnerne Jeppe og Hjalte har arbejdet som både is-forkælere og som sparringspartnere, der har nørdet is og smage sammen med Isfatter, er det måske i virkeligheden også ok, at familien vælger at sælge.

- Mine sønner tror ikke helt, at jeg kan give ordentligt slip, hvis Guf & Kugler bliver i familien. Det har de nok ret i, og det du’r ikke, at Isfatter og jeg så står og følger med fra sidelinjen.

Et afklaret farvel

Hvad fremtiden bringer for Charlotte Korsholm og Hans Kjeldsen, når de ikke længere er Ismutter og Isfatter i Guf & Kugler, har de endnu ikke noget bud på. Nu handler det i første omgang om at værne om ishusene, indtil nye kræfter tager over.

God service og lækker is har flere gange bragt Guf & Kugler til tops i afstemningen Danmarks bedste ishus, som OpdagDanmark står bag. Arkivfoto: Guf & Kugler

- Vi håber inderligt, at nogen siger ja tak og vil bære stafetten videre. Men det bliver da hårdt, når dagen kommer, og vi skal sige farvel, siger Ismutter.

- Men vi er afklarede og glæder os også meget til at få mere tid til os selv og hinanden. Og ikke mindst til at se mere til vores familie og venner i fremtiden. Dem har vi forsømt, når Guf & Kugler har taget al vores tid og energi.

At de trapper ned betyder dog ikke, at deres eventyr med Guf & Kugler er skrevet færdig, for Ismutter og Isfatter lægger stadig masser af følelser i det sidste kapitel. Og venter spændt på fortsættelsen.

Indtil da er Guf & Kugler stadig en stor og vigtig del af deres liv, og de forsikrer da også, at de stadig har masser af idéer og er klar til den kommende sæson – som meget vel kan blive deres sidste i front.

Ishuset her i Slotsgade er også godt besøgt. Arkivfoto: Lars Pauli

Guf & Kugler i Slotsgade åbner igen midt i marts, mens ishuset på havnen i Nibe – og Sidevognen – åbner en uges tid senere.