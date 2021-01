Nordjyllands Politi advarer mod falske VVS-mænd

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi advarer mod tricktyve, der udgiver sig for at være VVS-folk.

De seneste dage har der været tre tilfælde af den slags tyverier i Aalborg og Vesthimmerland.

Fremgangsmåden er typisk sådan:

- En gerningsmand ringer på hos en borger og udgiver sig for at være VVS-mand og siger, at der er en vandskade på stedet, og at han skal aflæse en vandmåling på stedet. Når gerningsmanden har kontakten medborgeren på stedet, kan der være en anden gerningsmand, som smutter ind i lejligheden eller huset og begår tyveri, oplyser politikommissær Henrik Taagard, Nordjyllands Politi, via Facebook.

Han opfordrer borgere til at være på vagt, hvis de oplever noget tilsvarende.

Man skal ikke uden videre lukkede ukendte personer ind i sit hjem, heller ikke ”VVS-folk”, man ikke har bestilt til at udføre arbejde i hjemmet.

Hvis man oplever sådan noget, skal man kontakte politiet på tlf. 114, lyder opfordringen fra Nordjyllands Politi.

Her fortæller politikommissær Henrik Taagard om tricktyverierne: