Nordjyllands Politi får ny chefanklager

NORDJYLLAND: Nordjyllands Politi har fået ny øverst chef for anklagemyndigheden. Tina Østergaard er nemlig udnævnt til chefanklager fra 1. oktober.

Tina Østergaard har fungeret i stillingen siden 1. juni, hvor hun tog over efter Anne Marie Roum Svendsen, der blev udnævnt til politidirektør for Nordjyllands Politi.

- Jeg er meget glad på både politiets og egne vegne over, at Tina Østergaard nu er blevet udnævnt. Jeg ser frem til samarbejdet, siger Anne Marie Roum Svendsen.

Tina Østergaard glæder sig meget til at stå i spidsen for Anklagemyndigheden i Nordjyllands Politi.

- Jeg vil som ny chefanklager arbejde for at skabe et dynamisk miljø, hvor de centrale nøgleord for mig er: trivsel, samarbejde, synlighed, helhedstænkning og så ikke mindst god service til borgerne," siger Tina Østergaard.

Den nye chefanklager er godt bekendt med arbejdet i Nordjyllands Politi, hvor hun siden 1. maj 2016 har arbejdet som advokaturchef i Nordjyllands Politi.

Inden da var hun senioranklager ved Statsadvokaten i Viborg, og hun har siden 1998, hvor hun blev uddannet jurist, arbejdet hos anklagemyndigheden.