Nordjyllands Politi har travlt med at dæmpe musikken

NORDJYLLAND:Alkohol, fest og højt musik. Det er for mange, hvad der er på menuen en fredag aften. Musikken kan blive så høj, at naboerne også kan lytte med. Det har forårsaget, at Nordjyllands Politi modtager en del klager fra naboer, som gerne vil have, at musikken bliver slukket.

- Vi har haft vanvittigt travlt, siger vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Natten til lørdag har Nordjyllands Politi modtaget 18 anmeldelser om for meget støj. 16 af dem har politiet rykket ud til.

Selvom politiet bliver en lyseslukker for festen, så har folk ikke været uforstående over for dem.

- Alle har efterkommet vores krav. Der har ikke været nogen, der satte sig imod, siger Per Jørgensen.

Nordjyllands Politi fik i sidste weekend 109 anmeldelser om "musik til ulempe".