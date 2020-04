Nordjyllands Politi øger kontrollen i påsken: Her vil de holde ekstra øje med nordjyderne

Mange nordjyder går snart på påskeferie og med godt vejr i sigte, frygter Nordjyllands Politi, at de ellers standhaftige nordjyder glemmer forsamlingsforbuddet og stimler sammen i forårssolen eller rundt om påskefrokostbordet.

Derfor var politidirektør Anne marie Roum Svendsen fredag eftermiddag ude med en opfordring og en advarsel til nordjyderne.

- Nordjyderne har udvist samfundssind og lyttet til myndighedernes anvisninger, men vi ser nogle små tegn til, at det glide, og vi begynder at se nogle sigtelser, siger Anne Marie Roum Svendsen.

- Derfor er appellen: Bliv ved med at holde afstand.

På pressemødet forklarede politidirektøren, at de Nordjyllands politi i påsken vil øge patruljeringen steder hvor folk typisk forsamler sig.

I kolonihaveforeninger, på lystbådehavne, i sommerhusområder og i kystbyerne.

- Mange benytter lejligheden til at få gravet i kolonihaven eller få båden i vandet, men sørg nu for, at gøre det alene, siger Anne Marie Roum Svendsen.

Er man samlet mere end ti personer, når politiet kommer forbi, vil man i første omgang blive bedt om at bryde op. Sker det ikke, falder hammeren.

- Vi arbejder med dialog og derefter konsekvens, siger politidirektøren.

Hun opfordrer også til, at indkøb ikke bliver en familieaktivitet, og at man tænker sig om, inden man haster på genbrugspladsen eller i byggemarkedet.

- Hvis der holder mange biler udenfor, og der er mange mennesker, så kør et andet sted hen, eller kom tilbage en anden dag. Sørg for at sprede jer ud i løbet af dagen, siger Anne Marie Roum Svendsen.

Nordjyllands Politi har udstedt bøder til beværtninger, som trodsede åbningsforbuddet. Den første, der fik en bøde i Nordjylland var Johnny fra Farsø. Den sag kan du læse mere om her.

Du kan gense pressemødet herunder.