Nordjyllands Politi ramt af massiv corona-smitte

AALBORG:Aalborg Kommune har lige nu Nordjyllands højeste incidenstal (antal smittede pr. 100.000 indbyggere, red.), og en af årsagerne er en massiv smittespredning på politigården i Aalborg.

For nogle uger siden konstaterede politiet de første smittetilfælde - og siden er det kun steget.

- Vi konstaterede for et par uger siden, at vi havde seks - ti tilfælde. Det lå ret stabilt, men i løbet af den her uge, har vi sendt omkring 30 medarbejdere hjem, siger chefpolitiinspektør Karsten Hansen til NORDJYSKE.

- Jeg er bekymret, og vi tager det her meget alvorligt, tilføjer han.

Karsten Hansen understreger, at det ikke er sikkert, at samtlige 30 medarbejdere er smittede. Flere af dem afventer svar på deres coronatests.

- Vi har ikke fundet en rygende pistol

De smittede medarbejdere kommer fra flere forskellige afdelinger på politigården, og det har ifølge chefpolitiinspektøren ikke været muligt at fastlægge, hvordan smitten har bredt sig på politigården.

- Vi har ikke fundet en rygende pistol, og det er det, der har gjort smitteopsporingen vanskelig, siger han.

Derfor har man nu indskærpet kravene om afstand og forsøgt at isolere de enkelte afdelinger.

- Men det er vanskeligt, for politiet har også en opgave, som vi ikke bare kan lukke for. Vi er nødt til at opretholde en drift, som er sikker, i forhold til den politiopgave, vi skal løse, siger Karsten Hansen.

Får konsekvenser

Der er mellem 400 og 500 medarbejdere på politigården i Aalborg, og når en del af dem er hjemsendt, kan det ikke undgås at få konsekvenser.

- Det påvirker arbejdsgangen, at folk bliver sendt hjem og går i isolation. Der er noget sagsbehandling, som ikke kan laves, men indtil nu har det ikke påvirket beredskabet, siger Karsten Hansen.

Derfor skal borgerne i Aalborg heller ikke være nervøse for, at politiet ikke kommer, når man ringer og har brug for dem.

- Det skal de ikke frygte. Vi har heldigvis også betjente andre steder end i Aalborg, og vi sørger for altid at have et beredskab, så der er ingen grund til at være nervøs, siger chefpolitiinspektøren.