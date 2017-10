Nordjyllands største H&M åbner

AALBORG: Fredag 13. oktober åbner H&M sin nye 2500 kvadratmeter store mode- og interiørbutik i Friis Shoppingcenter i Aalborg.

Der har været heftig aktivitet i Friis Shoppingcenter de seneste måneder, og nu er H&M klar til at åbne sin helt nye 2500 kvadratmeter store butik i to plan i centret blandt andet med H&M Home-interiørkoncept. Og der bliver tale om Nordjyllands største af slagsen.

Centerchef Lotte Vestergaard Skou fra Friis Shoppingcenter:

- H&M bliver blandt de bærende butikker i det nye Friis Shoppingcenter, og her har vi at gøre med et stærkt brand, der kan være med til at øge centrets tiltrækningskraft markant.

Den nye H&M-butik vil indeholde mode for både kvinder, mænd og børn. Derudover åbnes en H&M Home med alt inden for interiør til hjemmet. Det bliver den kun fjerde H&M Home i Jylland.