Nordjyllandsværket er blevet politianmeldt

AALBORG:Hovedleverandøren bag Aalborgs fjernvarme, Nordjyllandsværket, er blevet anmeldt til politiet.

Bag anmeldelsen står Forsyningstilsynet, der har valgt at politianmelde Nordjyllandsværket for mulig insiderhandel. Det fremgår af en pressemeddelelse, som Aalborg Forsyning har udsendt.

Sagen stammer tilbage fra december 2018, hvor Nordjyllandsværket havde problemer med vibrationer på turbinen på Blok 3, hvilket førte til flere udfald på turbinen og adskillige forsøg på at genoprette forbindelse til elnettet.

En menneskelig fejl

Nordjyllandsværket gav dengang elmarkedet besked om, at Nordjyllandsværket var utilgængeligt og ikke kunne levere el til nettet. Men i beskeden var der ifølge Aalborg Forsyning ved en menneskelig fejl ikke noteret, at den ledige kapacitet nu var 0 MW. Derfor kunne det misforstås, om Nordjyllandsværket stadig kunne producere el, selvom beskeden var, at Nordjyllandsværket altså var utilgængeligt.

Men så snart fejlen blev opdaget, gav Nordjyllandsværket besked til markedet. Nordjyllandsværket er nemlig normalt en stor leverandør af el.

- Det er ærgerligt

- Der er tale om en menneskelig fejl, som er sket i en situation, hvor Nordjyllandsværket skulle genetablere produktionen under gentagne udfald på turbinen. Det er ærgerligt, og det beklager vi meget. Men vi mener ikke, at det har påvirket markedet, siger Jesper Høstgaard-Jensen, teknisk direktør i Aalborg Forsyning.

Men uanset forklaringen fra Aalborg Forsyning har Forsyningstilsynet nu valgt at politianmelde Nordjyllandsværket for mulig insiderhandel.

Opmærksomme på retningslinjer

Nordjyllandsværket er ifølge Aalborg Forsyning meget opmærksomme på at overholde retningslinjerne på el-markedet, som er detaljeret beskrevet i instrukser og forretningsgange. Desuden påpeges det, at ingen medarbejdere og ledere i Aalborg Forsyning har bonusordninger eller haft det i forbindelse med energihandel.

- For at sikre at noget lignende ikke sker igen, har vi umiddelbart efter episoden i 2018 øget vores opmærksomhed på dette område og iværksat yderligere træning i håndteringen af retningslinjerne, siger Jesper Høstgaard-Jensen.

Tæt samarbejde med tilsyn

Forsyningstilsynet fik information om sagen i december 2018, og kontaktede Aalborg Forsyning om hændelsen i april 2021. Aalborg Forsyning har derefter samarbejdet tæt med Forsyningstilsynet om at kaste lys over alle aspekter i sagen.

- Det samme vil vi nu gøre med politiet. Indtil videre afventer vi sagens forløb, siger Jesper Høstgaard-Jensen.