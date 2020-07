Nordjysk ægtepar vendte tilbage til Mallorca: Sådan har corona ændret alt

Af Poul Erik Aagaard

Aalborgenseren Poul Erik Aagaard og hustruen Karin har gennem mange år holdt ferie på Mallorca og Solkysten på Spaniens fastland. På grund af coronasituationen blev den store familietur til Mallorca i uge 28 aflyst pga. Men de tog en hurtig beslutning - og rejste alene afsted. Det beretter han om her:

Siden 1970 har Mallorca været en af vore foretrukne feriedestinationer.

Bryllupsrejsen for mange år siden gik til kærlighedens ø i maj dette år, og det samme skulle vores guldbryllupstur med børn og børnebørn have gjort i uge 28 i år.

Men som bekendt er corona-virussen skyld i mange ændringer i de mange lande, der er blevet ramt af denne pandemi.

Det ramte også os, og vi måtte aflyse rejsen.

Det eneste, vi ikke kunne få styr på, var billetter hos Ryan Air, som vi forsøgte at få aflyst.

De svarede aldrig på vores henvendelse og desværre ville rejseforsikringen heller ikke dække de 12.000 kr., som billetterne havde kostet.

Beskeden fra forsikringsselskabet var: Når regeringen har givet lov til at rejse til Spanien og flyet letter, er der ingen hjælp at hente.

Så selvfølgelig føler vi os lidt snydt af regeringens måde at handle denne ændring af rejsevejledningerne med så kort varsel - øv. Vi havde jo ikke en chance.

Vi tog i stedet en hurtig beslutning torsdag 2. juli og bestilte et lækkert hotel på Playa de Palma – Riu Bravo.

Afrejse fredag formiddag fra Billund. Vi benyttede det gænge tip om at spare penge på hotellet: Ringede direkte til dem og spurgte efter et Special Offer just now.

Udover, at hotellet havde nedsat prisen på opholdet, fik vi yderligere 200 euro i ekstra rabat.

Det blev en rigtig god og professionel oplevelse.

Testet med termometer

Ryan Air havde om eftermiddagen sendt os et spørgeskema, som skulle udfyldes med oplysninger om os selv, og hvor vi skulle bo på Mallorca.

Skemaet blev udfyldt, og da vi ankom til Palma lufthavn, var der personale overalt til at guide os videre fra flyet og ind til ankomsthallen.

Vi blev spurgt fire gange, om vi havde udfyldt skemaet, der til sidst blev afleveret ved udgangen.

Men inden vi fik lov til at forlade lufthavnen, blev vi lige testet med et elektronisk termometer. Smart og godt tænkt.

Det skulle vise sig, at det ikke var sidste gang, vi stiftede bekendtskab med denne termometermodel.

På hotellet havde de besluttet, at hver gang, vi besøgte restauranten til morgen - frokost - middag, blev vi testet med termometret. Det samme gjorde sig gældende med mundbind.

Det giver en meget stor tillid og sikkerhed for, at man ikke sidder sammen med personer, der kunne være smitte.

I den uge, vi var gæster på hotellet, mødte vi ikke én eneste, der brokkede sig over denne model. Det gav stof til eftertanke om, hvordan vi i Danmark har grebet situationen an.

Fredag indførte den spanske regering en yderligere sikkerhed, da man nu gør det obligatorisk at bære mundbind i offentlige rum.

Med den tidligere omtalte sag om Nilles Rejser, hvor busturister blev smittet, kan jeg ikke undlade at tænke:

Set i bakspejlet kunne dette elektroniske termometer måske have forebygget og fjernet enhver tvivl om, hvem af gæsterne, der måske var smittet, da de tog afsted.

Det er en idé, som alle rejsebureauer skulle overveje at bruge, specielt for busrejser, der jo har luftfiltre m.m.

Også i lufthavnen burde man teste udenlandske gæster ved ankomst på lige fod med, hvad man gør i Spanien.

Det samme gælder personalet på plejehjemmene herhjemme, der kunne testes, når de hver dag møder ind.

Også beboerne burde testes hver dag og det samme gælder for besøgende der ikke skulle have adgang før de var blevet tjekket. Det varer kun ca. fem sekunder at teste en person.

Tror det kunne have forebygget mange smittede personer.

Metoden giver en god indikator for den enkeltes udvikling af pandemien.

Det fik jeg bekræftet af personalet i Billund Lufthavn ved hjemkomsten fredag.

Vi kender ingen, der har brugt denne model, og selvfølgelig kunne det forebygge enhver tvivl - også her i lufthavnen, var kommentaren fra en af medarbejderne i Corana Test Teamet, der stod ved udgangen.

Enorme ændringer

Der er sket meget på Mallorca siden pandemien brød ud.

Op til 75 pct. af alle hoteller, restauranter, barer, forretninger, souvenirbutikker og forlystelser er lukket helt ned.

Vi blev fortalt, at man fra regeringens side vil lukke op for flere tiltag, der kan forbedre situationen på øen efter 21. juli.

Et af de steder, hvor der er gang i den – er hos de store tyske ølstuer, hvor der altid er liv og glade dage.

Nu er de slumret helt hen og så forladte og træls ud.

Når man spørger den enkelte spanier, tror de heller ikke på, at hverdagen bliver som før.

Med de indtryk, vi fik i sidste uge, er der nogle der formentlig aldrig kommer til at åbne igen.

Kassen er tom efter, at sæsonen 2019 lukkede ned 1. november.

Selv på stranden en søndag eftermiddag i højsæsonen i juli var der kun få gæster i forhold til hvad der normalt er på en søndag, hvor spanierne selv kommer med hele familien.

På strandpromenaden kunne man bevæge sig uden risiko for at blive kørt ned, der var næsten ikke en bil i syne.

Med den oplevelse, vi har fået i bagagen lige nu, kan jeg kun konkludere og anbefale: rejs trygt til Spanien - de har styr på hverdagen og coronasituationen.