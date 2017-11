Nordjysk afdeling modtager Patienternes Pris

NORDJYLLAND: Det gælder om at fokusere på det positive. Det er i hvert fald, hvad Patientinddragelsesudvalget i Region Nordjylland hvert år gør, når de dykker ned i patienters ros til Aalborg Universitetshospital. Øvelsen går ud på at vælge en modtager af den årlige Patienternes Pris, der i år går til kardiologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Ud af 232 indstillinger med rosende tilkendegivelser fra patienter gik 16 til denne afdeling.

- Patienterne fremhæver, at der på Kardiologisk Afdeling er en god tone uanset travlhed. Vi ser her et bevis på, at det sammenhængende patientforløb fungerer, og der er lighed i sundhed - ingen A og B patienter. Afdelingen har et højt informationsniveau, hvor patienterne føler, at der er tid til den enkelte og dennes spørgsmål. Det er ofte mennesker med alvorlig sygdom, der bliver indlagt på afdelingen, og det omsorgsfulde og hjælpsomme personale tager også hånd om patienternes psyke med fokus på det hele menneske, forklarer Anni Olesen, næstformand for Patientinddragelsesudvalget i Region Nordjylland.

Prisen skal overrækkes 14. november: Et maleri af en anerkendt kunstner samt 25.000 kroner. På Kardiologisk Afdeling glæder ledende overlæge Eva Korup sig til begivenheden.

- I en tid, hvor økonomi i sundhedsvæsenet er i fokus og ofte medfører et stort arbejdspres, bliver man stolt over at høre de meget positive patientoplevelser. Det er en stor cadeau til personalet, som vidner om både høj faglighed og et hjerte på rette sted.

Afsnitsledende sygeplejerske Susanne Kolding fra Sengeafsnit S2 bemærker, at flere patienter i deres indstillinger fremhæver deres oplevelse af et velkoordineret sammenhængende forløb internt mellem de forskellige afsnit i Kardiologisk Afdeling - sengeafsnit S1 og S2, Kardiologisk Laboratorium og Kardiologisk Ambulatorium.

- Patienterne oplever sig set og mødt af alle faggrupper som den, de hver især er. Det er vi stolte af, for det har stor betydning at få netop patienternes anerkendelse for sit arbejde og sine bestræbelser på at skabe gode patientforløb i en travl hverdag, siger Susanne Kolding.