Nordjysk astronaut-aspirant: - Gå efter drømmen

Det var en vild oplevelse at befinde sig i luksuriøse omgivelser på den øverste etage af et gammelt militærhospital i Moskva sammen med de andre udvalgte aspiranter til Mars 500-missionen, og det var et stort øjeblik at blive præsenteret på Christiansborg sammen med slutfeltet til at blive Danmarks første astronaut.

Det er nogle af oplevelserne, der popper op, når Steffen Kjær Johansen husker tilbage til midt 0’erne, da han i en fortættet periode forfulgte drømmen om at komme på rumfærd. Det lykkedes ikke, men gav oplevelser for livet. Derfor tøver han heller ikke med at opfordre andre til at søge en af de astronaut-stillinger, det europæiske rumagentur, ESA, har slået op for første gang i 11 år.

- Jeg ville ikke tænke to gange over det, siger han - med tryk på to.

Det rykkede da også i Steffen Kjær Johansen for selv at søge, da han så ESAs opslag, men det var ikke signalet om, at ESA gerne ser kvindelige ansøgere, der afholder ham.

- Jeg er blevet for gammel, smiler den 48-årige forsker og fritidslandmand og tilføjer:

- Men derfor kan man jo godt drømme.

Bedste råd til astronaut-aspiranter