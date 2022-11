Nordjysk auktion med sjældne Porsche-traktorer trækker international opmærksomhed

HALS:En passioneret samler fra Hals er kommet på plejehjem. Derfor holdes der lige nu auktion over hans ejendele, og det trækker opmærksomhed fra udlandet.

Det er nemlig en imponerende samling af veterantraktorer, gamle landbrugsmaskiner og redskaber, som manden har haft stående. Så nu sælges der over fire netauktioner.

Men det er specielt auktionen med veterantraktorer, der tiltrækker sig internationale opmærksomhed. Imellem de over 40 gamle veterantraktorer er der nemlig 20 af mærket Porsche.

- Vi har allerede fået en del henvendelser fra Tyskland og Holland, hvor traktorerne i sin tid blev lavet. Her er der samlere og museer, der gerne vil købe dem hjem igen, siger Peter Lund fra Campen Aktioner, der står for auktionerne.

Porsche-traktorer

5









Og interessen fra udlandet vil sandsynligvis kunne ses på priserne, forudser han.

- Kendere og samlere byder ikke endnu. Vi har gennemsyn på lørdag, og derefter vil vi nok se, at interesserede begynder at røre på sig, og så kommer de store bud lige inden deadline.

Vurderet til en halv million

Peter Lund forklarer, at selv om traktorerne er af ældre model, så er de velholdte - og mange kan starte - i forhold til, hvad stand man ellers ser veterantraktorer i, når de kommer på auktion.

Skal han fremhæve én traktor, så bliver det katalognummer 39, en Porsche, Masters 429 med fire cylindre og fra 1962.

40 veterantraktorer kommer på auktion. 20 af dem af mærket Porsche Campen Auktioner

- Der er måske mellem 50 og 75 tilbage i hele verden, og denne her er i fin stand, siger Peter Lund og fortæller, at en totalrenoveret model for nogle år siden blev vurderet til en halv million.

- Der når vi ikke op. Men det er for at forklare, at det ikke er værdien af gammelt jern, vi taler om, siger han.

Udviklingen og produktionen af Porsche-traktorerne begyndte i 1930'erne, hvor Adolf Hitler og Ferdinand Porsche talte om at udvikle en folketraktor - ligesom der var udviklet en folkebil; folkevognen.

I 1948 kastede Ferdinand Porsche sig over at lave sportsvogne, og den sidste traktor blev produceret i 1963.

En del unge samlere

På auktionen er der over 40 veterantraktorer, og udover Porche-modellerne er traktorerne af mærket David Brown, Volvo, Ferguson, Allgaier, Massey Harris, Allis Chalmers, Deutz, Fiat, Farmall Mc., Cormick, Fordson Super, Gyldner og andre mærker. Endelig er der også en veteran-vejtromle af mærket Pedershaab.

Alle modellerne er fra 1940 og op til 1960'erne.

Veterantraktorer

5









Peter Lund forklarer, at der er mange unge samlere af veterantraktorer.

- Vi ser en del unge samlere, fordi de er lette at gå til. En del har dem som projekt, fordi de selv kan gå og skrue i motoren på dem, siger han.

Netauktionen slutter søndag aften.

Målet er, at salget af de gamle traktorer kommer til at indbringe i nærheden af én million kroner.

Udover netauktionen med veterantraktorerne er der sideløbende tre andre netauktioner, hvor der blandt andet er veteran-landbrugseffekter som plove, river, haver, såmaskiner, fræsere og lignende. Herudover der er en auktion med effekter fra værksted, hvor der udover værkstøj også er ældre messing-skilte.