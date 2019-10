Nordjysk bagmand i stor narkosag dømt: Kilovis af amfetamin fundet i Aalborg

AALBORG:Den 38-årige Dennis William Sørensen, Aalborg, er blevet idømt syv års ubetinget fængsel i en større narkosag. I sagen blev der fundet store mængder amfetamin, som den 38-årige nu er dømt for at have overdraget til en større personkreds, så de kunne sælge det videre. Overdragelsen skete i Aalborg.

Det oplyser anklager Morten Rasmussen fra Særlig Efterforskning Vest.

Denne enhed har efterforsket sagen, som omfatter et netværk af personer, der distribuerede narkotika. Dennis William Sørensen betegnes her som en af bagmændene.

Der var tale om fem kilo amfetamin, og dertil kommer fem et halvt kilo hash, der blev overdraget i Aarhus.

Den 38-årige blev anholdt i marts sammen med syv andre personer i en koordineret aktion mod rockermiljøet, oplyser Morten Rasmussen. På flere adresser - og altså også i Aalborg - blev de store mængder narkotika beslaglagt. Den 38-årige har siddet varetægtsfængslet siden da, og han har erkendt forholdene. Han modtog dommen på syv års fængsel, som faldt torsdag ved Retten i Aarhus.

- Den 38-årige var en af bagmændene bag særdeles organiseret handel med hård narko, hvor den dømte altså stod bag distribuering af amfetamin i kilo ad gangen. Derfor er jeg tilfreds med, at retten tildelte ham en lang, ubetinget fængselsstraf, siger Morten Rasmussen.

I samme sag er en anden mand fra Aalborg blevet idømt to års fængsel. Fire andre har også fået domme på op til fire års fængsel. Fire sidder fortsat varetægtsfængslet.