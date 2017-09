Bilfirma udvider med ny afdeling

GUG: Gennem længere tid har bilfirmaet N.O. Jensen på Hattemagervej i Aalborg haft det positive problem, at flere og flere ordrer har ført til øget ventetid i forbindelse med værkstedsbesøg.

Det stigende antal kunder, der efterspørger reparationer, service eller skadeservice, har derfor medført, at N.O. Jensen nu ikke kun opruster på medarbejderfronten men også i form af nye lokaler i Gug:

- Vi har længe været på udkig efter en ny lokation, der kunne opfylde de krav og behov, vi havde. At det skulle lykkes os at finde den så tæt på vores eksisterende placering, er blot rent held, siger direktør Søren Bohl Nielsen.

Han oplyser, at det er ejendommen Gertrud Rasks Vej 1 i Gug, man har overtaget. Her er der i dag flere bygninger og en tankstation tilkoblet, men serviceringen af værkstedskunderne vil dog stadig finde sted fra Hattemagervej, eftersom man i de nye lokaler primært kommer til at beskæftige sig med montering af tilbehør og ekstraudstyr.

Udover at opruste på nye bygninger og lokaler har N. O. Jensen også ansat yderligere tre medarbejdere, så det samlede antal ansatte nu er oppe på 64.