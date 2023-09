Nordjysk byggefirma: - Det kan vi gøre meget bedre!

Arkitektfirmaet C.F. Møller Architects og det nordjyske byggefirma Scandi Byg går nu sammen om prisbilligt boligbyggeri med et lavt klimaaftryk.

Boligkonceptet er til både private investorer og almene boligselskaber og hedder Value Living.

Det skal gøre det lettere for bygherrer at bygge boliger af høj kvalitet, som samtidig tager hensyn til klimaet og økonomien.

Initiativet kommer på bagkant af coronakrisen, krigen i Ukraine og prisstigninger, der de seneste år har gjort det svært for både private investorer og almene boligselskaber at bygge nye boligbyggerier, som tilgodeser både beboere, arkitekturen og klimaet.

Men den tendens vil C.F. Møller og Scandi Byg i Løgstør sammen gøre op med.

De to parter har derfor udviklet Value Living, som er prisbevidste boliger, der kombinerer attraktiv arkitektur, økonomisk tilgængelighed og et lavt CO2-aftryk.

Udfordret

- Det almene boligbyggeri har længe været udfordret af forskellige faktorer, og generelt er det blevet sværere at bygge inden for rammebeløbet. Med vores nye boligkoncept gør vi det muligt at bygge inden for rammebeløbet til almene boliger, som samtidig har et lavt klimaaftryk. Sammen med C.F. Møller har vi derfor udviklet et modulsystem, som består af basismoduler, der kan kombineres på kryds og tværs og dermed skabe unikke, arkitekttegnede løsninger til konkurrencedygtige priser, siger Flemming Dalgaard, der er salgsdirektør i Scandi Byg.

- Boligerne er desuden udarbejdet, så de kan certificeres med Svanemærket.

God arkitektur skal være for alle

Value Living-boligerne er tiltænkt etagebyggerier på op til tre etager og rækkehuse i to plan.

Boligerne bygges som modulbyggeri i træ på Scandi Bygs fabrik i Løgstør.

C.F. Møller Architects er et af Skandinaviens førende arkitektfirmaer med prisvindende projekter i Norden og resten af verden i et århundrede. Hver dag skaber C.F. Møller arkitektonisk kvalitet baseret på erfaring, innovation og nordiske værdier, der sikrer bæredygtige og æstetiske løsninger med vedvarende værdi for kunder, brugere og samfund. C.F. Møller Architects løsninger skabes metodisk og holistisk ved at analysere og indtænke den lokale beliggenhed for derigennem at skabe nye globale standarder. Afsættet er en unik integreret designtilgang, der forener byplanlægning, landskab, arkitektur og design af bygningskomponenter. Virksomheden betragter miljøhensyn, resursebevidsthed, god projektøkonomi, social ansvarlighed og høj kvalitet i udførelsen som essentielt og er fundamental for alle virksomhedens projekter.

- God og holdbar arkitektur er ikke kun for dem, der har mange ressourcer. Det skal være for alle, siger afdelingschef hos C.F. Møller i Aalborg, Søren Tortzen.

Scandi Byg A/S har over 45 år bag sig og er Danmarks største inden for industrielt fremstillet byggeri af blandt andet boliger, kontorer, institutioner, skoler og diverse pavilloner for professionelle og offentlige kunder. Virksomheden har et stort fokus på at skabe mere klimavenlige byggerier og kan dermed levere byggerier med LCA-beregninger på helt ned til 4,6 kg CO2-ækv./m2/år, som således lever op til den frivillige bæredygtighedsklasse. Herudover kan modulproducenten også tilbyde blandt andet DGNB- og Svanemærket-certificerede byggerier og arbejder målrettet med cirkulær økonomi. Scandi Byg beskæftiger godt 175 medarbejdere fordelt i administration, produktion og projektafdeling. Virksomhedens hovedkontor og produktion ligger i Løgstør cirka 40 minutters kørsel fra Aalborg, hvor samtlige modulløsninger udvikles og produceres for derefter at blive transporteret til den pågældende byggeplads i Danmark eller udlandet.

Lever op til forventede CO2-grænseværdi i 2029

Ifølge Flemming Dalgaard får boligerne et meget lavt CO2-aftryk, der er under den forventede grænseværdi i bygningsreglementet i 2029:

- I Scandi Byg har vi udarbejdet en regnemodel, hvor vi hurtigt kan beregne livscyklusvurderinger af vores byggerier og faktisk er i stand til at levere meget detaljerede beregninger allerede i de tidlige faser, siger Flemming Dalgaard.