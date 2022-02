Nordjysk DF-profil efter partifællers faneflugt: Dødvægt!

NORDJYLLAND:Dansk Folkepartis deroute tog mandag yderligere fart, da fire af partiets folketingsmedlemmer - deriblandt nordjysk valgte Bent Bøgsted og Lise Bech - smækkede med døren og forlod partiet i protest mod den nyvalgte formand Morten Messerschmidt.

Det reducerede med ét slag størrelsen folketingsgruppen med en fjerdedel, men tabet af de fire partifæller ryster ikke en anden af Dansk Folkepartis nordjyske profiler, Aalborg-rådmand Kristoffer Hjort Storm.

- Og hvad så? De har jo ikke bidraget med noget positivt til partiet i mange år, skriver han på sin Facebook-profil.

Foruden Bent Bøgsted, der varetog jobbet som DF's beskæftigelsesordfører, og fødevareordfører Lise Bech smuttede også Liselott Blixt (sundhedsordfører) og Karina Adsbøl, som var socialordfører.

Bent Bøgsted havde allerede før mandagens parti-exit annonceret, at han ikke agter at stille op ved næste valg. Op til formandsvalget i Herning 23. januar valgte han at bekende sin støtte til Martin Henriksens kandidatur, og fire uger med Morten Messerschmidt i formandsstolen har altså ikke ændret på hans lyst til at blive i politik - eller partiet, som han har repræsenteret på Christiansborg uafbrudt siden november 2001.

- Jeg kan ikke rigtig se mig i et parti under ledelse af Morten Messerschmidt med det projekt, han har, og dem han sætter ind, sagde Bent Bøgsted, da han mandag overfor Nordjyske begrundede sit brud med DF.

Samme begrundelse kom fra de tre nu tidligere DF'ere, der alle har sagt, at de fortsætter i Folketinget som løsgængere.

Kristoffer Hjort Storm kommer ikke til at savne dem.

- Med deres indstilling til partiet og medlemmernes valg af formand, så vil de også kun være dødvægt for DF’s udvikling og forhåbentlige genrejsning, skriver han på Facebook.