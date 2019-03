Nordjysk DR-journalist hædret

NORDJYLLAND: Journalist Marie Bergmann fra DR Nordjylland blev lørdag aften tildelt Maren-prisen - et kollegialt skulderklap fra de nordjyske journalister i Dansk Journalistforbunds Kreds 6 Nordjylland.

Maren-prisen består af en glaskunst og 1.500 kr. og den blev uddelt på kredsgeneralforsamlingen i Aalborg lørdag aften.

Prisen "tildeles et medlem af DJ for en bemærkelsesværdig, særlig eller vedholdende journalistisk indsats i DJ Kreds 6 Nordjylland. ”Maren” er et kollegialt skulderklap for en gedigen indsats i en af fagets mange discipliner", som der står i fundatsen for prisen.

Kritisk lys efter drab på købmand

Marie Bergmann fik årets Maren-pris for sit journalistiske arbejde i kølvandet på knivdrabet på købmand Finn Degn Ovesen i Suldrup 2017. Drabet blev begået af psykisk syg, ung mand.

Marie Bergmann fik med sit journalistiske arbejde lagt et puslespil, som dokumenterede, at dem, som skulle have passet på den psykisk syge mand - der endte som drabsmand - ikke havde levet op til deres ansvar. Samt at det socialtilsyn, som skulle have kontrolleret opholdsstedet, ikke havde gjort det. Desuden satte Marie Bergmann kritisk fokus på opholdsstedet Hjorthøjgaard. Sådan lød begrundelsen fra priskomiteen, da årets Maren-pris blev uddelt.

Fem NORDJYSKE-journalister nomineret

I alt 13 journalistiske projekter fra Nordjylland var indstillet til årets Maren-pris, og seks af de 13 blev nomineret.

Halvdelen af de seks nominerede projekter var fra NORDJYSKE Medier.

Det var journalist Jens Otto Barsøe for sin sports-podcast "Ripodsten", journalisterne Helle Madsen, Caspar Birk og Lars Teilmann for artikelserien "De unge knækker", mens den tredje nominerede fra NORDJYSKE Medier var journalist Carsten Tolbøll fra Morsø Folkeblad for flot dækning af lokalpolitik i Morsø Kommune.