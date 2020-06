Nordjysk flaskepost fundet i Sverige: Hjælp med at finde afsenderen

NYHAMNSLÄGE:Flaskeposten havde været tre måneder under vejs, da to fiskere samlede den op i Øresund ud for den svenske by Nyhamnsläge på den svenske vestkyst.

På havnen stod Jesscia Edqvist og hendes søn, Tim, som fik overrakt flaskeposten, da fiskerne kom i land.

Indeni var der en besked fra Vilhelm, Ludvig og deres bedstemor fra Nordjylland.

Der stod ...

Kære Flaskepostfinder

Nu du har fundet vores flaskepost

Vil du så sende en besked til

Vilhelm 5 år og Ludvig 7 år.

Send en mail til bio.krabbe@gmail.com

Venlig hilsen

Vilhelm, Ludvig og Bedste

Tim Edqvist stod tilfældigvis på havnen, da to fiskere kom i land med flaskeposten. De overdrog den til ham. Foto: Jessica Edqvist

Jessica Edqvist har skrevet en mail, men har ikke fået noget svar, så nu forsøger vi at hjælpe hende med at finde afsenderne af flaskeposten, som skulle være sendt fra Nørresundby 11. februar 2020.

Kender du Vilhelm, Ludvig og Bedste? Eller kan du hjælpe os på sporet af dem?

Så skriv til jacob.andersen@nordjyske.dk.