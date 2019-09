Nordjysk flyselskab indgår millionkontrakt med rejseselskab

NORDJYLLAND: Rejseselskabet Bravo Tours har indgået en million-kontrakt med det nye, nordjyske flyselskab Great Dane Airlines

Kontrakten er på et "trecifret" millionbeløb og betyder, at alle Bravo Tours gæster, der ønsker at flyve fra Aalborg Lufthavn, fra maj 2020 går om bord hos det nordjyske flyselskab.

Var med fra starten

- Vi har været med lige siden Great Dane Airlines gik på vingerne første gang, og derfor er vi selvfølgelig glade for, at vi kan indgå endnu en kæmpe kontrakt for sommeren 2020. Great Dane Airlines og Bravo Tours har haft et fantastisk samarbejde i opstarten, og vi har derfor været enige om at fortsætte det nordjyske vækst-eventyr, siger adm. direktør Peder Hornshøj fra Bravo Tours i en pressemeddelelse.

Bravo Tours bliver vores største samarbejdspartner, og det er jeg rigtig glad for Thomas Hugo Møller, direktør, Great Dane Airlines

Great Dane Airlines kommer til at flyve alle selskabets gæster fra Aalborg Lufthavn og bliver dermed en af selskabets største fly-samarbejdspartnere.

- Bravo Tours bliver vores største samarbejdspartner, og det er jeg rigtig glad for. Vi har fløjet for dem siden juni, hvor vores første fly gik på vingerne, og vores værdier passer rigtig godt sammen, siger direktør Thomas Hugo Møller fra Great Dane Airlines.

Italien, Bulgarien, Rhodos, Kreta og Spanien

Allerede til vinter varetager flyselskabet langt de fleste flyvninger fra Aalborg Lufthavn med Bravo Tours, men til sommer bliver det alle rejseselskabets ruter fra den nordjyske lufthavn. Det betyder, at Bravo Tours' gæster kan gå om bord i Aalborg og flyve med Great Dane Airlines til Calabrien i Italien, Bulgarien, Rhodos og Kreta i Grækenland samt Costa de Almeria i det sydlige Spanien.