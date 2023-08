Nordjysk fodboldikon hyldet med statue

NØRRESUNDBY:Flere tidligere landsholdsspillere deltog, da det nordjyske fodboldikon Henning Jensen blev mindet og æret for sine imponerende bedrifter på grønsværen.

Torsdag 17. august var den officielle åbningsdag for Henning Jensens Plads på Stigsborg i Nørresundby, hvor den afdøde nordjyde fik sin fortjente hyldest.

Samtidig blev en bronzeskulptur af fodboldspilleren afsløret.

Datoen markerede den afdøde fodboldstjernes fødselsdag - han ville på dagen være fyldt 74 år.

Blandt de mange fremmødte var Allan Simonsen, som er tidligere holdkammerat med Henning Jensen, samt den tidligere spanske landsholdsangriber Emilio Butragueño, der deltog som officiel repræsentant for Real Madrid, hvor Henning Jensen spillede i perioden 1976-1979.

Henning Jensen Henning Jensen er en af Danmarks allerbedste fodboldspillere gennem tiderne og derfor optaget i DBU's "Hall of Fame". Han blev født 17. august 1949 i Nørresundby og døde 4. december 2017 i Aalborg, 68 år. Henning Jensens fodboldkarriere begyndte og sluttede i Nørresundby Boldklub og indimellem spillede han for tyske Borussia Mönchengladbach, spanske Real Madrid og hollandske Ajax - og blev mester alle tre steder - samt AGF og det danske landshold. Han blev den dyrest handlede fodboldspiller i europæisk fodbold, da han i 1976 skiftede fra tyske Borussia Mönchengladbach til spanske Real Madrid, hvor han spillede i tre år, og som hædrede ham på et fyldt stadion i forbindelse med en Champions League-kamp to dage efter hans død. Henning Jensen scorede i 1973 det ikoniske hovedstødsmål på Wembley i ”EF-kampen”. Billedet pryder forsiden på romanen ”Fodboldenglen”. Efter karrieren var Henning Jensen forretningsmæssigt involveret i Hummel, Jensen Vine og arbejdede efterfølgende som fodboldagent. Henning Jensen var gift med Ulla og sammen med hende forælder til Susanne og Michael. VIS MERE

- Vi er enormt glade for den fantastiske opbakning i forbindelse med indvielsen af Henning Jensens Plads. Det er rørende, at såvel verdenskendte fodboldspillere som borgere fra nær og fjern har medvirket til, at et af Danmarks største fodboldikoner nu får sin fortjente anerkendelse, siger Peer Kierstein Nielsen fra initiativgruppen bag Henning Jensens Plads.

Også den tidligere danske landsholdsspiller Morten Bruun mødte op på Stigsborg for blandt andet at holde en tale til ære for Henning Jensen, der både har vundet mesterskaber i anerkendte klubber som Real Madrid, Ajax Amsterdam og tyske Borussia Mönchengladbach.

Jørgen Pyndt interviewede den tidligere landsholdsspiller Allan Simonsen ved hyldesten for Henning Jensen. Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset

På bedste fodboldmaner, og helt i tråd med Henning Jensens ånd, bød indvielsen af Henning Jensens Plads på ”stadionplatter”, musik fra fodboldikonets ”husorkester” Giro 413 samt nostalgisk fodboldsnak, inden det hele kulminerede med afsløringen af bronzeskulpturen, der er skabt af den italienske kunstner Franco Turchi.

Henning Jensens Plads er placeret i Stigsborg-bydelens første etape - i det område, hvor Nørresundby Boldklub i sin tid havde klubhus, stadion og træningsbaner og således også der, hvor Henning Jensen startede og sluttede sin karriere.

Nyt samlingssted

- Indvielsen af Henning Jensens Plads har været undervejs i et stykke tid. Derfor er det en stor glæde, at pladsen nu officielt er indviet og ikke mindst at en af Danmarks største fodboldspillere gennem tiden bliver mindet og æret - lige her i Nørresundby, hvor det hele startede, lyder det fra Aalborg-borgmester Lasse Frimand Jensen, der også var blandt talerne ved indvielsen af pladsen torsdag.

- Jeg er sikker på, at Henning Jensens Plads på Stigsborg bliver et attraktivt område og et naturligt samlingssted for byens borgere,, tilføjer borgmesteren.

Indvielsen af Henning Jensens Plads var arrangeret i et samarbejde mellem initiativgruppen tilknyttet Nørresundby Forenede Boldklubbers Venner, Aalborg Kommune og Stigsborg P/S.