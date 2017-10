Nordjysk fødevarevirksomhed får ny ejer

AALBORG: Den aalborgensiske virksomhed Geia Food, der handler med fødevarer i hele Norden, får ny hovedaktionær. Det norske investeringsselskab Credo Partners overtager pr. 1. december 55 procent af aktionerne. Samtidig udvider den daglige ledelse med adm. direktør Claus Ravnsbo i spidsen sit medejerskab.

Hvor mange millioner de tre nuværende hovedaktionærer i Geia Food - Keld Gregersen, Lau Lejgaard og Jens Junge Mortensen - får for deres aktier, ønsker parterne ikke at oplyse.

Geia Food er vokset stærkt gennem de seneste år og rundede i fjor en omsætning på 1,1 milliard kroner.

- Med den nye kapitalstærke hovedaktionær i ryggen får vi en unik chance for yderligere at sætte fart på væksten. Vi forventer at vokse både organisk og gennem opkøb. Især i Sverige satser vi på opkøb, men det kan også blive i Danmark og Norge, oplyser Claus Ravnsbo.

- Vi har desuden aktiviteter i Baltikum, Grønland og Island, men har ingen ambitioner om at ekspandere i Europa i øvrigt, tilføjer han.

Potentiale til førerposition

Credo Partners, der blev stiftet i 2003, har som speciale at investere i virksomheder og udvikle dem i tæt samarbejde med ledelsen. Selskabet har en del investeringer inden for fødevaresektoren, herunder Globus Wine i København, som blev købt sidste år.

- Vi ser Geia Food som en særdeles attraktiv virksomhed for yderligere vækst i de nordiske lande. Virksomheden har potentiale til at opnå en førerposition i sin branche, siger Gudmund Killi, adm. partner i Credo Partners.

Geia Food blev til i 2013 som en fusion af A Frost med hovedsæde i Aalborg og Mortensen Food i Skælskør. De to firmaer havde speciale i henholdsvis frosne og ferske fødevarer og havde i vidt omfang de samme kunder.

Bag A Frost stod Keld Gregersen og Lau Lejgaard, mens Jens Junge Mortensen lagde navn til Mortensen Food. De tre fortsætter nu som mindretalsaktionærer, altså passive investorer i Geia Food.

Virksomheden vil fortsat have hovedsæde i Aalborg samt afdelinger i Skælskør, Oslo, Stockholm og Helsinki. Geia Food har i øjeblikket 63 medarbejdere, heraf de 33 i Aalborg.