Nordjysk fotograf nomineret til filmpris

AALBORG: Den Aalborg-fødte filmfotograf Dan Laustsen kan måske snart føje endnu en hædersbevisning til de mange, han i forvejen har på cv’et.

Han er netop blevet nomineret til den største britiske filmpris, Bafta, for sit arbejde på den amerikanske fantasyfilm "The Shape of Water".

Filmen, hvis mexicanske instruktør, Guillermo del Toro, forleden vandt en Golden Globe, er nomineret til i alt 12 Bafta-priser.

63-årige Dan Laustsen, der er uddannet fra Den Danske Filmskole i 1979, har en lang række spillefilm på samvittigheden og har tidligere vundet Robert- og Bodil-priser for sit arbejde på "Gummi-Tarzan", "Isfugle", "Skyggen af Emma" og "Jeg er Dina". Sidstnævnte er instrueret af en anden nordjyde, Ole Bornedal, for hvem Dan Laustsen også har været fotograf på "Nattevagten" og "1864".

Samarbejdet med Guillermo del Toro er ikke af ny dato. Han var også tilknyttet instruktørens to seneste spillefilm, "Pacific Rim" og "Crimson Peak", sidstnævnte som cheffotograf, som han også har været på "The Shape of Water".

Bafta-priserne uddeles 18. februar. Fire dage senere har "The Shape of Water" danmarkspremiere. Fredag 19. januar kan du møde Dan Laustsen i Biffen i Aalborg, hvor han fortæller om sine snart 40 år i filmbranchen.