Nordjysk gymnasium holder afslutning på fredag: Samler 250 mennesker til frokost, øl og vin

NØRRESUNDBY:Afgangseleverne på de danske gymnasier kan se frem til en noget anderledes afslutning end den de havde forestillet sig før corona-krisen.

Ture i åbne lastbiler gennem byen og fester til den lyse morgen er ikke forenelige med regeringens påbud, så nu må de finde alternativer.

Det gør de også på Nørresundby Gymnasium, hvor de på fredag fejrer afgangseleverne på gymnasiet.

Gymnasiet samler omkring 250 elever og lærere i skolens kantine, hvor der vil blive serveret morgenmad, uddelt kåringer hvorefter eleverne skal udenfor og spille rundbold.

Dagen slutter med en frokost i kantinen, hvortil der vil blive serveret øl og vin.

Sådan ser dagsprogrammet ud. Privatfoto

Arrangementet foregår flere dage før, at det er tilladt for restauranter at åbne og lang tid før, at værtshuse og diskoteker kan få lov til at lange øl over disken.

Men det ser rektor på Nørresundby Gymnasium, Søren Hindsholm, ikke nogen problemer i.

- Vi har ikke nogen grænser for, hvor mange vi må samles på skolen, så længe vi overholder afstandskravet på én meter, så det gør vi selvfølgelig, siger han til NORDJYSKE.

- Jeg frygter ikke, at vi starter nye smittekæder.

Nørresundby Gymnasium har taget bestik af udviklingen af coronasmitten i Nordjylland og på gymnasiet, hvor der ifølge rektoren kun har været én smittet elev.

- Og hun vidste ikke engang, at hun var smittet. Det blev opdaget tilfældigt, fordi hun er bloddonor, siger han.

- Det er jo efterhånden nemmere at finde ti veganere i Nordjylland, end det er at finde én med corona.

Rektor Søren Hindsholm er helt tryg ved at samle 250 mennesker i gymnasiets kantine, så længe de overholder reglerne om hygiejne og afstandskravet på én meter. Arkivfoto: Henrik Bo

Nørresundby Gymnasium har tidligere været i stormvejr i forbindelse med corona-virusset, da de valgte at sende elever til Italien på studietur.

Dengang var der enkelte elever, der valgte ikke at tage med på studieturen, men der er ingen elever, der så vidt rektoren ved, har meldt afbud til afslutningen på fredag.

- Eleverne er begejstrede, men det er frivilligt, og er man det mindste bange, så kan man bare lade være med at komme, siger Søren Hindsholm.