Nordjysk hund skal snuse sig frem til truede tudser

STORVORDE:Som han ligger klar på gulvtæppet i træningshallen i en garage mellem Mou og Storvorde ligner han en almindelig lydig hund. Men Merlin er mere end en almindelig hund.

Ejeren - Birgitte Lauritzen - hentede Merlin for otte år siden til Nordjylland fra et internat i Tyskland. En dna-test har afsløret, at han er ni år og er en blanding mellem i alt fem kendte racer, spor efter to andre racer og derudover noget ukendt. Han konkurrerer i freestyle, hvor han laver en række tricks til musik, og han er uddannet og certificeret til eftersøgning af skimmel i bygninger. Så er han også skolehund, konkurrerer i trækhundesport og har opfostret to moderløse hvalpe.

Men det, der også gør Merlin speciel, er, at han lige nu arbejder for København Zoo, hvor han som den første hund i Danmark træner i et forsøg med at finde truede dyr.

I Merlins tilfælde strandtudser.

- Merlin er en fantastisk hund, der er god til alt, hvad jeg præsenterer ham for, og jeg er bare en hundetræner-nørd, der er vildt glad for, at vi har fået denne opgave, siger Birgitte Lauritzen på parrets vegne, mens hun roser Merlin for en træningsøvelse, hvor han - igen - har udpeget den rigtige kasse, der udover våde blade indeholder en lille strandtudse.

Merlin får en godbid fra Birgittes baglomme, og han ved, at der er flere på vej, hvis han også finder den lille tudse i næste øvelse.

Merlin og Birgitte Lauritzen bruger lige nu fire dage om ugen, hvor Merlin i en halv til en hel time snuser sig frem til strandtudser, der er gemt i dåser, i kasser med våde blade eller gemt i en skovbund, der er bygget op i træningslokalet.

Merlin og Birgitte Lauritzen har lånt ti strandtudser af København Zoo. De træner fire gange om ugen, og en af øvelserne er, at Merlin skal snuse sig frem til hvilken kasse - eller hvilke kasser - der er strandtudser i. Lykkes det giver det prompte i godbid. Foto: Martél Andersen

Hjælper truede dyr i Danmark

Det er Lene Rasmussen, projektkoordinator ved København Zoo, der har udvalgt og ansat Merlin og Birgitte Lauritzen til projektet med at finde strandtudser.

Udover at København Zoo er en dyrepark med løver, elefanter, pandaer og andre dyr, arbejder Zoo nemlig også med at bevare og hjælpe truede dyr i Danmark.

Et af de dyr er strandtudsen, der er vurderet som en truet art.

Strandtudsen er truet i Danmark, og derfor har København Zoo haft projekter, hvor man har genudsat strandtudser. Det er blandt andet dem, som Merlin nu skal hjælpe Zoo med at finde. Foto: Martél Andersen

København Zoo har gennem de seneste par år avlet strandtudser og genudsat dem i naturen, og nu skal Merlin så hjælpe med at finde de genudsatte frøer, så Zoo kan undersøge, hvordan det er gået dem.

- Når vi skal finde strandtudserne, kan det være svært. De er små, og den ene dag kan der være masser af tudser ved at vandhul, og når vi kommer den næste dag, kan vi ikke finde en eneste, siger Lene Rasmussen.

Ideen med at træne en hund til at snuse sig frem til strandtudserne, der er fire til otte centimeter lang, kommer fra Nordens Ark i Sverige. Her hørte Lene Rasmussen om, at man havde forsøgt med en sporingshund til at finde et dyr, som Lene Rasmussen ikke umiddelbart husker.

- Der tænkte vi, om ikke hunde kunne snuse sig frem til strandtudserne. Vi vendte ideen med vores ekspert i dyreadfærd, der arbejder med træning af vores dyr. Hun gik så ud i sit netværk, og her var der flere, der pegede på, at skulle det lykkedes, så skulle vi samarbejde med Birgitte Lauritzen fra Amarok Hundetræning.

Birgitte Lauritzen har Amarok Hundetræning i Storvorde, og har flere hunde, som hun blandt andet bruger til forskellige konkurrencer. Men den niårige Merlin er et talent indenfor flere discipliner. Foto: Martél Andersen

Et godt tilbud til zoo

Da Københavns Zoo kontaktede Birgitte Lauritzen, var hun ikke i tvivl.

- Projektet var for spændende, og jeg ville bare være med. Så jeg gav dem et virkeligt godt tilbud. Jeg ville ikke risikere, at Zoo droppede opgaven eller fandt en anden hundetræner, siger hun.

- Zoo spurgte godt nok, om jeg kendte en hundetræner, der ikke havde så langt til København, men jeg tager gerne de ture. Det er en fuldkommen drømmeopgave for sådan en hundetræner-nørd som mig, uddyber hun, mens hun fisker endnu en godbid op ad baglommen.

Det er helt nyt i Danmark, at man vil bruge hunde til at finde truede dyr, og det har krævet, at Birgitte Lauritzen sammen med Zoo har tænkt over, hvordan træningen skal foregå, så det fungerer, når Merlin skal ud og søge i naturen.

Parret har lånt ti strandtudser fra København Zoo. Det krævede en del papirarbejde og specielle godkendelser, da strandtudser er fredet i Danmark og ikke må holdes privat.

Men nu bor der altså 10 tudser i Storvorde - de er registreret med billede af mønstret på deres maver, så man kan holde styr på, hvem der er hvem.

Birgitte Lauritzen håber, at hun i løbet af nogle uger kan ringe til eksperter i udlandet, da man allerede bruger hunde til at finde både truede, invasive eller giftige dyr i lande som England, Holland og flere lande i Afrika.

I træningslokalet - der er en hal mellem Mou og Storvorde - er der blandt andet indrettet en skovbund, hvor Merlin kan øve sig i at finde strandtudser. Foto: Martél Andersen

Tre til fire måneder

Birgitte Lauritzen og Merlin har allerede været i gang siden januar.

- Da Merlin allerede er uddannet til at finde skimmel, regner jeg med, at vi er klar til at finde strandtudser i løbet af tre til fire måneder, og lige nu går det fantastisk godt. Merlin er dygtig, og de kommende uger kommer der måske mere duft at gå efter, forklarer Birgitte Lauritzen, der også arbejder som naturfagslærer på en folkeskole.

Lige nu udskiller tudserne ikke så meget duft, da de har lavt blodtryk og er i dvale på grund af det kolde vejr.

Men der er mange flere ting, der skal trænes.

- Merlin skal lære, at han ikke må røre tudsen. Vi skal arbejde sammen med teamet fra Zoo, så alle ved, hvem der gør hvad, når Merlin markerer. Der er tusind ting, vi skal tænke igennem, så det er ikke bare, at sætte Merlin til at snuse, siger Birgitte Lauritzen, mens hun fisker en godbid til Merlin op ad lommen.

Af de mange små ting i træningen er eksempelvis at de ti tudser, som er udlånt af Københavns Zoo, på skift bliver til træning, så Merlin ikke lærer at genkende duften fra én strandtudse. Og Birgitte ikke må røre tudserne eller træningsredskaberne uden handsker, da det ødelægger duften.

Lige nu håber Birgitte Lauritzen, Merlin samt København Zoo, at man tager på den første strandtudse-jagt i fri natur i maj - hvis alt går vel.

- Der er meget, vi skal nå at lære endnu. Snart begynder tudserne at røre på sig, altså kan der være duft efter en strandtudse, der er hoppet videre, og så skal vi lære at følge sporet til tudsen, siger Birgitte Lauritzen, mens hun kigger ned på Merlin, der beder om en godbid mere.

Merlin er i forvejen uddannet til at snuse sig frem til skimmel i bygninger, derfor håber Birgitte Lauritzen, at Merlin kan lære at snuse sig frem til strandtudser i løbet af tre til fire måneder. Foto: Martél Andersen

- Der kan været meget, vi ikke har tænkt på eller overset, men vi er godt på vej, og Merlin klarer det fantastisk, siger hun og finder endnu en godbid i lommen.

Den første strandtudse-jagt kommer sandsynligvis til at foregå på Egholm, hvor man ved, at der er strandtudser.

- Men selv Egholm er et kæmpe område i forhold til at finde en tudse, og det tager tid at afsøge bare et lille område, siger Birgitte Lauritzen.

Det er ikke kun hårdt arbejde. Der er også tid til sjov og en kæletur imellem de mange træningsøvelser med strandtudserne. Foto: Martél Andersen

Ingen begrænsninger

Hvis forsøget med Merlin bliver vellykket, er det måske begyndelsen til at bruge hundes lugtesans i endnu flere projekter med naturbevaring.

- Vi overvejer allerede, om vi måske kan bruge Merlin - eller andre hunde - i projekter om grønbrogede tudser og billelarver. Men der er jo ingen begrænsninger, det kan være andre insekter eller måske plantefrø, der ligger i jorden, siger Lene Rasmussen, der fortæller, at København Zoo også er blevet kontaktet af myndigheder indenfor naturpleje og naturbevarelse, der er interesseret i at følge forsøget med Merlin.

- De ser også muligheden i at udvide brugen af hunde i denne slags projekter fremover, siger hun.

Men indtil videre er der masser af træningstimer tilbage for Merlin og Birgitte Lauritzen.

Merlin træner til at finde strandtudser