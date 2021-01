Nordjysk lærerforening: Vi er klar til at tage imod de yngste elever

NORDJYLLAND:Selv om regeringen har forlænget de nuværende corona-restriktioner med tre uger, er der samtidig åbnet for, at de yngste elever - dem fra 0. til 4. klasse - måske kan komme tilbage i skole inden 28. februar.

Det ventes dog først afgjort i løbet af den kommende uge, når en ekspertgruppe hos Statens Serum Institut har vurderet muligheden.

Har prøvet det før

Hos Aalborg Lærerforening melder man sig klar til at tage imod de yngste elever igen i klasseværelserne.

- Det er jo et varsel, vi får, så vi er klar til det, siger Jan Knærkegaard, næstformand i Aalborg Lærerforening, der har knap 3000 medlemmer.

- Vi har prøvet de forskellige genåbninger før, så vi har erfaring med det. Vi følger retningslinjerne, og skal der være længere mellem bordene, finder vi ud af det. Det lykkedes jo også sidste gang. Dengang var de ældste elever ikke i skole, så der var klasselokaler nok, siger Jan Knærkegaard.

Alle børn trænger til skole

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, er ikke overrasket over, at der - måske - snart åbnes for at sende de yngste elever tilbage i skolerne:

- Det var det, vi havde forventet. Nu må vi vente et par dage ind i næste uge, inden vi får svaret. Men jeg tror, de vil lægge sig i selen for at få dem afsted, siger han til Ritzau.

- Generelt trænger alle børn til at komme i skole. Nogle er nemmere at undervise end andre. De mindste er sværest at undervise. Deres koncentrationsevne ligger i et spænd mellem 10-15 minutter, børnene bliver kede af det, og de savner deres kammerater, siger Claus Hjortdal.

Dobbeltarbejde for forældre

Desuden trænger mange forældre også til at kunne sende deres børn afsted i skole. Mange forældre skal nemlig balancere deres eget job, samtidig med de skal se efter børnene, pointerer han.

- Det er klart, at mange oplever at være på dobbeltarbejde, fordi de både har deres eget arbejde at passe og skal sørge for, at børnene lærer noget. Det holder ikke i længden. Vi kan ikke trække det ud. Også derfor er det vigtigt at få børnene tilbage, siger han til Ritzau.