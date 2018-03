Nordjysk lokalbrag i kvartfinalen

ISHOCKEY: De nordjyske ishockeyfans kan se frem til op til hele syv lokalslag i de kommende uger.

Aalborg Pirates stod som andenvælger, da topfire-holdene i Metal Ligaen tirsdag aften skulle vælge modstander i kvartfinalerne, og mens mange eksperter var overbeviste om, at aalborgenserne ville vælge Rungsted, så endte Aalborg Pirates efter lang tids overvejelse med at vælge lokalrivalerne fra Frederikshavn White Hawks.

De to støder dermed sammen i kvartfinaleserien, der begynder allerede fredag aften.

Forinden havde grundspilsvinderne fra Herning Blue Fox ikke overraskende valgt Herlev, der endte som tier i grundspillet, men i suveræn stil slog Odense Bulldogs ud i det nye play-in.

- Jeg skal starte med at sige, at det har været et utroligt svært valg. For alle mulige modstandere gælder det, at der ikke er nogen nemme kampe, så vi har brugt lang tid på at tænke, siger direktør i Aalborg Pirates, Thomas Bjuring.

- Men når vi analyserer alle statistikkerne og alle tallene, så mener vi, at det er Frederikshavn, som står bedst til os, og det er både den sportslige ledelse og spillertruppen og trænerteamet, siger han.

- Og så klager jeg jo ikke over, at vi nogle lokalbrag med masser af mennesker i hallerne. Det under jeg egentlig alle nordjyske ishockeyfans, siger han.

De øvrige kvartfinaleserier står imellem: Herning Blue Fox og Herlev Eagles, Rødovre Mighty Bulls og Rungsted Seier Capital og endelig Esbjerg Energy og SønderjyskE.