Nordjysk Madfestival breder sig: Livemusik, boganbefalinger og motion får også plads

At spise aktiverer flere forskellige sanser, men man kan sagtens tilføre et måltid noget andet end baggrundsmusik og smukke omgivelser.

På årets Nordjysk Madfestival er der ved flere arrangementer tænkt kultur ind i de sædvanlige arrangementer for at favne byen bredere.

Ét af denne type arrangementer foregår på den franske vinbar Ma Petite France. Her er aftenens menu koblet sammen med to af Aalborg Bibliotekernes bibliotekarer, der fortæller om og anbefaler bøger, som passer sammen med den mad og vin, der serveres.

- Vi vil for hvert glas vin præsentere nogle bøger, som er lidt i den samme genre, som det, der skal drikkes. For eksempel vil vi ved velkomsten præsentere bøger, der handler om nydelse og brug af sanserne. Bøger der handler om, hvad der sker, når man nyder god vin eller spiser god mad, siger bibliotekar Mette Krøjer.

Arrangementet på La Petite France er blot ét af mange arrangementer. Hvis man kigger forbi på torvedagene i Aalborg og Nørresundby vil der eksempelvis være livemusik, når man handler grøntsager. Der er foredrag om motion og livsstil, madskattejagter og interaktive arrangementer som Camillos Kitchen med mad, der får folk til at tale sammen.

Madfestival på Gammeltorv er en saga blot. Telte er byttet ud med arrangementer ude hos stadeholderne.

Alle disse arrangementer er blevet et produkt af en bevidst strategi fra Nordjysk Madfestivals side. Her vil man i stedet for én fast festivalplads på Gammeltorv i højere grad flytte arrangementerne ud til de deltagende erhvervsdrivende.

Så et arrangement med vinsmagning ikke foregår i et telt, men hos en lokal restauratør eller anden venue. Den store gallamiddag skal ikke arrangeres med behov for service, lys el og toiletforhold, men hos en restauratør, der i forvejen har plads til 70 spisende gæster.

Det fortæller Sarah Kruse fra Nordjysk Madfestival.

- Vi har haft et behov for at ændre måden, vi tænker festival på. Presset af corona måtte vi sidste år sadle om, og det viste sig at være en god ide. Nu bruger vi vores ressourcer på det, det handler om. At skabe noget værdi for vores samarbejdspartnere, siger Sarah Kruse.

Hun tænker især på Nordjysk Mad, som giver fulde huse på de normalt sløve dage tirsdag og onsdag. Men ved at sende festivalgæsterne rundt i byen, så opnår man bedre en helhed, som bliver tydelig i hele byen.

- Vores opgave er at give gæsterne en følelse af at være med i noget større. Vi vil jo gerne have folk til at tilmelde sig flere arrangementer, siger Sarah Kruse.

Nordjysk Madfestival har også forsøgt at lave tilbud, der kan tiltrække alle målgrupper.

- Vi har forsøgt at lave programmet så bredt som muligt for så mange som muligt og med billetpriser på alle niveauer, siger Sarah Kruse.

Der er Nordjysk Madfestival fra den 26. august til den 5. september, og man kan købe billetter og læse mere lige her.

