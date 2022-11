Nordjysk mand mistænkt for hvidvask og skatteunddragelse for 200 mio. kr.

NORDJYLLAND: Nordjyllands Politi anholdt mandag en mand, som man mistænker for hvidvask og skatteunddragelse for op mod 200 millioner kroner.

Det oplyser efterforskningsleder Jan Brun Sørensen, der er politikommissær ved afdelingen for Økonomisk Kriminalitet, i en pressemeddelelse.



Det er politiets opfattelse, at den mistænkte mand i løbet af en periode på to år, i 2021 og 2022, via sine selskaber har lavet omfattende hvidvask, skatteunddragelse og momsunddragelse for op mod 200 millioner kroner.



- Jeg er tilfreds med, at vi har kunnet skride til anholdelse i denne sag om omfattende økonomisk kriminalitet, siger Jan Brun Sørensen, der lever efterforskningen i sagen.



Han kan dog ikke oplyse ret meget mere om sagen, der stadig bliver efterforsket.

- Men jeg kan da slå fast, at vores efterforskning i sagen naturligvis fortsætter, så vi kan få alle omstændighederne belyst, siger han.



Manden, der er anholdt er 35 år og har boet i Nordjylland.

Manden bliver tirsdag eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Aalborg med krav om varetægtsfængsling.