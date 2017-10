Nordjysk politiker begyndte pludseligt at sælge dameundertøj

AALBORG: Er det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) virkelig begyndt at sælge lingeri?

Svaret er nej - men det kunne unægtelig se sådan ud på hjemmesiden prebenbanghenriksen.dk, efter at politikeren missede registreringen af domænenavnet.

Der gik nemlig kun få sekunder, inden domænenavnet automatisk blev registreret af en kineser. Og pludselig var det ikke politiske budskaber men dametøj, der dukkede op.

Preben Bang Henriksen fortæller i sit nyhedsbrev - med et glimt i øjet - om den pudsige situation, han var kommet i.

Hele miseren skyldtes, at det web-hotel, hvor politikeren har sin hjemmeside liggende, sendte opkrævningen for et nyt år til en gammel mailadresse.

Det drejede sig blot om 45 kroner., men beløbets størrelse var underordnet. Da Preben Bang Henriksen ikke længere bruger den gamle mail, fik han ikke regningen. Og manglende betaling fik så web-hotellet til at slette registreringen af domænenavnet prebenbanghenriksen.dk.

Domænenavnet blev straks snuppet af "Guo Liyan" fra Kina.

- Guo viser sig at være en kedelig karl, som ligger og lurer på, at insolvente folketingsmedlemmer ikke får betalt deres regninger til web-hoteller og således mister deres domænenavne, hvorefter han overtager navnet (med dertil hørende trafik) for - i mit navn - at sælge forskelligt dame-lingeri og lignende, fortæller Preben Bang Henriksen (altså den rigtige) i sit nyhedsbrev.

Nu er han ikke alene folketingsmedlem men også advokat, og han gik straks til Klagenævnet for Domænenavne. Nævnet kunne godt se, at det ikke gav mening, at Venstremanden pludselig skulle være begyndt at sælge dameundertøj. Og da slet ikke til rabatter på op til 60 procent, som den ægte nordjyde aldrig ville lægge ud med i en handel, præciserer han.

Så nævnet har afgjort, at Guo Liyan straks mister retten til domænenavnet, som nu er tilbage hos rette ejermand.

Skulle nogen have nået at købe tøj, lyder det således med lun humor fra Preben Bang Henriksen:

- Jeg modtager ikke reklamationer. De skal sendes direkte til Guo - min nu forhenværende forretningspartner.