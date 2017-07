Nordjysk politiker om flykaos: Træls

NORDJYLLAND: - Træls!

Sådan lyder reaktionen fra to nordjyder, som oplevede Norwegians flybøvl søndag aften, der medførte forsinkelser og aflysninger på ruten mellem København og Aalborg.

En af de op mod 200 passagerer, der blev ramt af flyforsinkelsen, var folketingsmedlem Orla hav (S).

- Jeg kom til lufthavnen i Kastrup omkring kl. 17 efter en lang rejse fra Minsk. Der så jeg, at det fly, jeg skulle med til Aalborg, var udsat til midnat, fortæller Orla Hav.

- Det var træls. Jeg var træt og irriteret, men jeg synes, de Norwegian-folk, som var i lufthavnen i København, håndterede det godt i forhold til situationen, lyder det fra den kendte nordjyske politiker.

- Jeg kan godt forstå, at folk var sure over forsinkelsen, men jeg har fået det bearbejdet, tilføjer han.

Passager: Mangelfuld information

En anden af de uheldige flypassagerer var Hanne Overbye fra Nørresundby.

Hun skulle have været med et fly til Aalborg med afgang fra København søndag aften kl. 18.30. Men efter flere udsættelser kom hun først i luften efter kl. 23 og var i Aalborg ved midnatstid.

- Jeg synes, der var mangelfuld information fra Norwegian, siger Hanne Overbye.

Hun fik dog tre sms’er fra flyselskabet om forsinkelsen, der bare blev længere og længere.

Som et plaster på såret fik hun og de andre passagerer en såkaldt "voucher" på 75. kr. til at købe lidt mad i lufthavnen.

Kræver kompensation

Men Hanne Overbye er ikke tilfreds og vil nu søge om få kompensation fra Norwegian for den lang forsinkelse.

Norwegian selv oplyser, at de har et call-center til at hjælpe passagerer, der rammes af forsinkelser eller aflysninger.

- I tilfælde af aflysninger gør vi, hvad vi kan for at ombooke til andre fly, købe billetter til andre luftfartsselskaber og giver kunden mulighed for at finde alternativ transport inden for rimelighedens grænser, skriver Norwegians kommunikationschef Astrid Mannion-Gibson i en mail til NORDJYSKE Medier.

Ifølge forbrugerorganisationen Forbruger Europa har man ret til en kompensation på 250 euro - knap 1900 kr. - hvis man på grund af flyforsinkelse ankommer mere end tre timer for sent til sin destination. Det beløb gælder ved flyvninger på op til 1500 km., for eksempel indenrigsflyvninger.

Er flyrejsen længere, stiger beløbet.

Læs mere på forbrugereuropa.dk