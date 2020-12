Nordjysk virksomhed står stille: Medarbejderne har nedlagt arbejdet

AALBORG:Produktionen på Fibertex Personal Care i Aalborg kører normalt i døgndrift og produktionsvirksomheden, der blandt andet producerer til hygiene-industrien, har haft særdeles travlt i forbindelse med udbruddet af corona.

Men i øjeblikket står produktionen stille, fordi 91 medarbejdere tirsdag eftermiddag nedlagde arbejdet.

Det bekræfter tillidsmand Uffe Møller Pedersen.

- Jeg vil ikke gå særlig meget i detaljer, men der en arbejdsnedlæggelse i gang, siger han.

Han fortæller, at de 91 produktionsmedarbejdere, der er organiseret i 3F, tidligere har holdt tre møder, hvor der er blevet udtrykt utilfredshed med ledelsen forud for det møde tirsdag eftermiddag, hvor de besluttede sig for at nedlægge arbejdet.

Medarbejderne mødes igen onsdag klokken 15, hvor de skal beslutte, om de vender tilbage til arbejdet.

- Vi (tillidsfolkene red.) håber, at de går i arbejde igen, siger Uffe Møller Pedersen.

Hvad striden bunder i, ønsker tillidsmanden ikke at gå i detaljer med, men NORDJYSKE har talt med en medarbejder, som forklarer, at virksomheden i forbindelse med corona-nedlukningen har fået ekstra travlt.

Medarbejderne ønsker derfor at få en lønstigning for de ekstra opgaver, de er blevet pålagt.

Det bekræfter Uffe Møller Pedersen.

- De håber at få et lønløft, siger han.

NORDJYSKE følger sagen.