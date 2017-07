Nordjysk tøjkæde ramt af nedtur

AALBORG: Tøjkæden Butler/Loftet er i store økonomiske problemer. Det fremgår af det nye årsregnskab for Butler-Richard I/S, der driver kæden, som sælger herretøj under navnet Butler og dametøj under navnet Loftet.

Selskabet tabte i det regnskabsår, som sluttede med udgangen af april i år, næsten 24 millioner kroner. Det bringer egenkapitalen i kæden ned på minus 17,2 millioner kroner.

Sidste års underskud er ingen enlig svale - tværtimod. Tøjkæden har givet - stigende - underskud i hvert af de seneste fem regnskabsår, hvor det samlede tab løber op i over 50 millioner kroner.

Ledelsen kalder i årsberetningen sidste regnskabsårs underskud for "stærkt utilfredsstillende".

Bag nedturen ligger butikslukninger og nedskæringer.

"Resultat er kraftigt påvirket af nedlukninger af urentable butikker, tilpasning af organisationen og frasalg af ikke kernevirksomhed", konstaterer selskabets ledelse i årsrapporten.

Foto: Torben Hansen

Ejer skyder igen penge ind

De økonomiske tab har tømt Butler-Richards pengekasse så meget, at selskabets ejer, Helle Wagner Pedersen, har måttet sikre likviditeten til fortsat drift ved at skyde frisk kapital.

Heller ikke den situation er ny, for også i det forrige regnskabsår måtte hun til lommerne efter friske penge.

Helle Wagner Pedersen ejer Butler-Richard gennem sit holdingselskab HWAP A/S, som har investeret i en række virksomheder udover Butler-Richard.

Egenkapitalen - formuen - i HWAP var på knap 65 millioner kroner ved udløbet af det regnskabsår, der sluttede 30. april 2016 (regnskabet for det seneste regnskabsår er endnu ikke offentliggjort).

Foto: Torben Hansen

Uvist om butikker skal lukkes

Butler/Loftet driver i henhold til tøjkædens hjemmeside i øjeblikket fysiske butikker i Aalborg, Hjørring, Randers, Aarhus og Odense, et tal, hvilket er færre end tidligere.

Ledelsen skriver i åreberetningen til det nye årsregnskab, at der er "hensat til yderligere nedlukninger i det kommende år, som alle er under eksekvering".

NORDJYSKE ville gerne have spurgt Helle Wagner Pedersen, der både er ejer og direktør, om denne passus betyder, at nogle af de nuværende butikker skal lukkes, men det har ikke været muligt at få kontakt til hende.

Ledelsen i Butler forventer ikke hurtige overskud på trods af neddroslingen.

I indeværende regnskabsår regner den med et forbedret resultat svarende til et underskud på seks millioner kroner.

Butler-kæden blev stiftet i Aalborg af Sven Wagner tilbage i 70’erne.

Ledelsen i Butler har tilsyneladende brug for inspiration udefra. I hvert fald har ledelsen fået tilknyttet et såkaldt advisory board, der kan sammenlignes med et rådgivende udvalg.