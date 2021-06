Nordjysk tv-vært fik det dårligt under udsendelse: - Man lærer sine grænser, når man overtræder dem

Dette er et uddrag fra podcasten Fodslaw, hvor Nordjyske går en tur med kendte nordjyder i deres barndomsby.

Tv-værten Ulla Essendrop vil være god til alt, hvad hun laver. Sådan har det altid været. Som yngre tjente hun penge ved at danse, men da journalistkarrieren tog til, stoppede hun. Der var ikke tid til at lægge alle kræfter i begge dele, og for Ulla Essendrop giver det ikke mening at gøre to ting halvt.

- For mig har det været sådan, at hvis der er noget, jeg virkelig vil være dygtig til, har jeg været bevidst om, at det kræver nogle fravalg, siger hun.

Udover at hun ikke danser professionelt mere, så betyder tilgangen også, at der er andre ting, hun ikke har fået lært. Hun kan ikke svømme, fordi hun godt ved, at hun ikke bliver den nye Jeanette Ottesen, og hun kan ikke bage en flot kage med glaze og fondant, der ville få topkarakter i Den Store Bagedyst.

BLÅ BOG Ulla Essendrop Født i Calcutta, Indien. Vokset op i Skalborg, efter hun blev adopteret som knap 2-årig. Har en bachelor i Humanistisk Informatik på Aalborg Universitet og en kandidat i Medievidenskab fra Aarhus Universitet. Tidligere professionel danser. Har arbejdet for Nordjyske, TV2, Viasat og nu DR. Mor til Theodor og danner par med Jimmy Bøjgaard. VIS MERE

En ting, hun har fokuseret på, er karrieren som journalist. Ulla Essendrop har bevist sine evner på både DR, TV2 og Nordjyske gennem tiden, når hun har serveret nyheder, sportsreportager og personhistorier til danskerne på den anden side af skærmen.

Forud for sine optrædener i Aftenshowet, TV-Avisen eller noget tredje ligger flere timers researcharbejde for tv-værten.

- Jeg vil bare gerne se tilbage og kunne sige, at jeg gjorde så meget, jeg overhovedet kunne. Jeg gider ikke se tilbage på ting, der kiksede, fordi jeg ikke forberedte mig ordentligt.

Fik det dårligt

Den arbejdsomme tv-vært blev hentet til DR i 2012. Et OL og et EM i fodbold stod for døren, og DR vil have Ulla Essendrop som vært til begge begivenheder.

Sommeren startede med EM i Polen og Ukraine, og hurtigt kunne Ulla Essendrop mærke, at det ville blive et nationalt gennembrud i journalistkarrieren, og derfor blev alle kræfter lagt i arbejdet, så hun kunne præstere sit ypperste. Kort tid efter EM tog hun til London for at dække OL.

På gåturen i Fodslaw kommer vi blandt andet forbi Skalborg Kirke. Ulla Essendrop sang i kirken og derigennem fik hun venner, hun stadig mødes med i dag. Foto: Søren Førby

Hverdagen med lange arbejdsdage, meget transporttid, og hvor hun skulle have en øje på hver finger for at følge med i alt fra kapgang til højdespring, blev en dag for meget for tv-værten.

- Der var en dag, hvor jeg under en udsendelse fik det dårligt. Jeg kastede op i en spand, og så fortsatte vi, siger Ulla Essendrop.

Som sportsjournalist elskede hun at dække sport og både levede og åndede for de store begivenheder. Men den dag kastede hun op af udmattelse.

Tv-værten understreger, at det ikke skyldes pres fra DR. Det var hendes egne forventninger til sig selv, der førte til, at hun kastede op. Hun bestræbte sig på at gøre det godt, når DR nu havde vist hende tillid og givet hende jobbet.

- Man lærer jo sine grænser at kende, når man overtræder dem.

Ulla Essendrop er stadig ambitiøs, men for tre år siden blev hun mor, og det skubbede arbejdet i anden række.

Spontan tur til Singapore

Ulla Essendrop blev for tre år siden mor til sønnen Theodor, som hun har med kæresten og sportsjournalisten Jimmy Bøjgaard. Naturligt har det rykket ved hendes prioritering. Der er en større plan, der skal gå op, og det sætter begrænsninger for arbejdet.

- Når jeg har brugt så meget tid på min karriere, som jeg har, er det en udfordring, at der nu er ting, jeg skal takke nej til.

Da Nordjyske går en tur med Ulla Essendrop holder hun ferie med sønnen Theodor i Aalborg. Inden de tog afsted, blev hun spurgt, om hun kunne udskyde ferien og lave noget for DR i den uge i stedet. Det takkede hun nej til, selvom det egentlig var noget, hun rigtig gerne ville have lavet.

- Theodor og jeg havde lige planlagt den store, dejlige ferietur. Han glædede sig sådan til at se sine bedsteforældre, komme i Zoologisk Have og alt det andet, vi skulle. Jeg har været nødt til at lave et prioritetsskifte, og det skal jeg da også lige lære.

Ulla Essendrop husker en episode fra 2014, hvor hun lavede programmet "Essendrop og Eliten" på DR. Hun fik et opkald om, at tennisstjernen Serena Williams havde tid til et interview om to dage i Singapore.

Hun hoppede på den første afgang og lavede optagelser og interview med verdensstjernen.

- Det kunne jeg jo dengang gøre med kort varsel. Det ville aldrig kunne lade sig gøre i dag.

Tv-værten savner ikke at rejse så meget, som hun gjorde, da hun arbejdede på sporten. Der er dog intet, der er statisk, og derfor siger hun, at det kan være, at fremtiden byder på spontane flyrejser, når Theodor bliver ældre.

Hør mere om Ulla Essendrop i Nordjyskes podcast Fodslaw. Du kan blandt andet høre om Ullas indiske baggrund, hendes skolegang, og hvorfor hun stoppede med at danse professionelt.