Nordjysk virksomhed vinder pris

AALBORG: Liftra A/S er kåret som årets mest innovative vækstvirksomhed ved EY Entrepreneur Of The Year 2017 - EY hed tidligere Ernst & Young. Virksomheden producerer løfte- og transportudstyr til vindmølleindustrien og leverer nytænkende og skræddersyede løsninger til verdens største vindmølleproducenter.

Liftra A/S er grundlagt i 2003 og er specialiseret i løfte- og transportopgaver inden for vindmølleindustrien. Virksomheden er i dag leverandør og samarbejdspartner til verdens største vindmølleproducenter som bl.a. Vestas, Siemens, GE Wind Energy og Dong Energy.

Virksomheden vandt den regionale finale i EY Entrepreneur Of The Year i Nordjylland, og nu kan Liftra ved Per Eske Fenger også kalde sig vinder i kategorien "Innovation" i 2017.

- Liftra har over relativt få år etableret sig stærkt på sit marked, hvilket i særlig grad skyldes nye og innovative løsninger. Virksomheden formår at udnytte egne kompetencer og gode ideer og har på den baggrund skabt en global, skalerbar forretning, siger Søren Smedegaard Hvid, partner i EY og direktør for EY Entrepreneur Of The Year og fortsætter:

- Juryen påpeger, at godt lederskab, omstillingsparathed og kundefokus er en del af succesen, men det er ikke mindst solide og innovative løsninger, der har betydet, at Liftra i dag spiller en afgørende rolle på et marked, der normalt er præget af store internationale koncerner. jl