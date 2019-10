Nordjyske Arla-ansatte fik for lidt i løn

BISLEV:En flok medarbejdere på to jyske mejerier har fået efterbetalt løn. Det drejer sig om ansatte på Gjesing Mejeri og Bislev Mejeri, Bislev ved Nibe. Arla-mejerierne har tilsammen efterbetalt i alt omkring 720.000 kroner.

Det skriver Fagbladet 3F.

Efterbetalingen er sket efter, at mejerierne i tre faglige sager har indgået forlig med 3F og den anden fagforening på mejeriområdet, Fødevareforbundet NNF.

Forhandlingssekretær i Den Grønne Gruppe i 3F Peter Møller Sjøgren er tilfreds med forligene:

- Det er positivt, at ledelsen på de to mejerier har erkendt deres fejl og efterfølgende rettet op på dem. Ledelsen på mejerierne skal have ros for at gå konstruktivt ind i sagerne og få dem løst, siger han.

Gjesing Mejeri producerer oste som blandt andet blåskimmel og eksporterer næsten halvdelen af produktionen til Tyskland.

På Arlas mejeri ved Skanderborg fik medarbejdere for lidt i betaling for arbejde på holddrift på søndage ifølge reglerne i Mejeribrugets Fællesoverenskomst. Derudover måtte mejeriet i en anden sag efterbetale løn i forbindelse med nogle medarbejderes fridage, der ikke var blevet afholdt.

I alt har Gjesing Mejeri betalt i alt cirka 620.000 kroner til lidt flere end 10 ud af mejeriets 125 medarbejdere samt i bod for brud på overenskomsten.

Hos Gjesing Mejeri oplyser mejerichef Bent I. Hansen, at der har været en fejl i Arlas system gennem adskillige år.

- Det er vigtigt, at medarbejderne får det i løn, de skal have. Der blev opdaget en fejl, og den har vi rettet sidenhen. Det er heldigvis ikke noget, der er gjort med vilje. Selvfølgelig betaler vi det, vi skylder folk, siger han.

På baggrund af de to faglige sager er medarbejderne på Gjesing Mejeri nu i gang med at danne en faglig klub.

På Bislev Mejeri syd for Nibe laver medarbejderne feta- og smelteost, som først og fremmest bliver eksporteret til Mellemøsten.

Her handlede den faglige sag om, at Arla-mejeriet ikke havde givet medarbejdere besked om fri på helligdage i foråret 2019 med et varsel på de seks uger, som er kravet i en lokal aftale mellem ledelsen og de ansatte på mejeriet. I stedet fik medarbejderne besked med 14 dages varsel.

Som følge af forliget i sagen har Bislev Mejeri betalt timeløn til medarbejdere på de pågældende helligdage, hvor de ikke var på arbejde.

Ifølge 3F har Bislev Mejeri samlet set betalt cirka 100.000 kroner i efterbetaling til medarbejderne og i bod til fagforeningerne for brud på overenskomsten.

Mejerichefen hos Bislev Mejeri, Laura Rindom, ønsker ikke at oplyse, hvor meget mejeriet har betalt i sagen. Eller antallet af medarbejdere, der har modtaget efterbetaling.

Mejerichefen oplyser, at hun ingen kommentarer har til sagen.