Nordjyske Bank melder om fremgang

NØRRESUNDBY: Nordjyske Banks resultat før skat voksede i årets første tre måneder med 81 procent set i forhold til samme periode i 2016 og endte på 76 millioner kroner.

Fremgangen svarer i kroner til 34 millioner kroner.

Den stammer fra et fald i nedskrivninger på svage udlån på 15 millioner kroner, en stigning i bankens overskud på selve bankdriften på 10 millioner kroner og kursgevinster på bankens værdipapirer på ni millioner kroner.

Nordjyske Bank har historisk set haft et stort udlån til dansk landbrug, men denne andel er nu ned på otte procent af de samlede udlån og garantier.

Administrerende direktør Claus Andersen fra Nordjyske Bank glæder sig alligevel over den forbedrede økonomiske situation i dansk landbrug.

- Vi er særdeles glade for at kunne konstatere, at flere landmænd kører med positiv drift, hvilket selvsagt er en nødvendig forudsætning for, at eventuel gæld kan afvikles. Vi glæder os på vegne af landmændene, som har fortjent lidt medvind og vi vil fortsat gerne understøtte de landmænd, der kan og vil, siger han.

Nordjyske Bank forventer, at bankens resultat før skat forbedres i 2017 i forhold til 2016 på grund af faldende nedskrivninger.

Regnestykket er under forudsætning af, at landbrugets positive økonomiske udvikling fortsætter, og at banken opnår de samme kursgevinster.

Banken omtaler ikke i sin fondsbørsmeddelelse, at bankens storaktionær, Jyske Bank, har sat sin aktiepost i Nordjyske Bank på 38 procent til salg.