Nordjyske butiksjob er reddet efter konkurs: Bog & Idé overtager alle medarbejdere

Danmarks største boghandlerkæde, Bog & idé, bliver nu udvidet med 14 nye butikke, efter en gruppe af ejerne bag kæden har opkøbt godt halvdelen af butikkerne i konkursboet for Arnold Busck-kæden.

I Nordjylland drejer det sig om to forretninger i Bispensgade og City Syd i Aalborg samt forretningen i butikscentret Metropol i Hjørring. Kæden har i forvejen 18 nordjyske forretninger og 119 på landsplan.

- Vi går ydmygt til opgaven. Arnold Busck var en institution for mange bogelskere og med de reaktioner, som konkursen har udløst, har det været tydeligt at mærke, hvor stor en betydning Arnold Busck-kæden har haft, lyder det fra den administrerende direktør, Marianne Lyngby Pedersen.

Samtlige 200 ansatte i de 14 forretninger følger med over i Bog & Idé, og heraf er det altså cirka 40 ansatte i de tre nordjyske boghandlere, som bevarer deres job.

Næste skridt bliver nu at få gjort samtlige nye butikker klar til åbning.

- Vores ejere og medarbejderne på vores kædekontor er trukket i arbejdstøjet. Vi knokler for hurtigst muligt at kunne slå dørene op og tage godt imod alle de trofaste kunder, som er vant til at komme og handle i de pågældende butikker, Marianne Lyngby Pedersen.

Bog & idé kunne for nyligt berette om endnu et regnskabsår med vækst. Kædens butikker omsatte i 2019 samlet for ca. en mia. kr.