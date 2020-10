Nordjyske Ganger vinder talentpris over Tessa: - Det havde vi fandeme ikke regnet med

AALBORG:Musikkens Hus i Aalborg dannede lørdag aften ramme om P3 Guld. Et show, der hvert år uddeler priser til det nyeste musik i Danmark.

I år løb nordjyske Ganger med talentprisen. De andre nomineret til prisen var grupperne Joyce og Patina, samt rapperen Tessa, som Ganger selv havde som favorit til at løbe med prisen.

- Det havde vi fandeme ikke regnet med. Vi er meget, meget overrasket, taknemmelige og stolte. Det er fuldstændig fantastisk at stå med den her nu, siger den ene af sangerne i bandet, Mille Mejer Djernæs Christensen, til NORDJYSKE kort efter showet.

Hun er opvokset i Tårs og kalder sig stolt nordjyde. På trommer Andreas Campbell fra Thisted. Og den eneste mandestemme i bandet kommer fra Thomas Bach Skaarup, der er opvokset i Hanstholm.

- Vi vil bare gerne have noget champagne snart, sagde Mille Mejer Djernæs Christensen lige efter showet sent lørdag aften.

Thomas Bach Skaarup og Ninna Lundberg er glade for at arbejde sammen. Foto: Torben Hansen

- Ja, man må kun drikke vand under showet, så vi skal ud og have noget champagne nu, griner Thomas Bach Skaarup.

De vil forandre poppen

Bandet var nomineret for deres debutalbum "Mørk", der udkom sidste efterår.

Sangene er skrevet af Thomas Bach Skaarup og tager udgangspunkt i opvæksten i Hanstholm.

Inden udgivelsen af debutalbummet var ambitionerne høje.

- Vi vil forandre poppen, udtalte Thomas Bach Skaarup dengang.

Derfor ser bandet det også som et kæmpe skulderklap, at de overhovedet blev nomineret til en radiopris.

Deres elektroniske popmusik adskiller sig fra de andre sange på DR P3. Det vidste de godt allerede, da de startede.

- Vi havde en lyst til at rode op i det meget fattige lydbillede, som P3 havde i mange år. Det er heldigvis blevet bedre, siger den mandlige sanger til NORDJYSKE, da vi fanger bandet inden showet.

Ham og resten af Ganger vil overhovedet ikke tage den ære på sig alene. De er med i en bølge, der rummer mange af de nye artister, som skyder op i lydbilledet i Danmark.

Kærlighed til Nordjylland

På debutalbummet fremstilles fiskerbyen Hanstholm som en by i forfald. Men selvom kærligheden mellem Thomas Bach Skaarup og Hanstholm er gået i bølgegang, så har han genfundet en kærlighed til den by, han flygtede fra som 13-årig.

- Det er så smukt deroppe og der er så meget unikt. Det fylder så meget i min bevidsthed. Jeg synes 100 procent, det er et af de mest spektakulære steder, der findes i hele Danmark, siger han.

- Diversiteten i naturen, historien om anden verdenskrig med alle de her bunkere overalt. Fiskersamfundet, der langsomt er ved at opbygge sig igen. Klitmøller er ved at vokse op. Der er så mange gode historier der. Så jeg kan virkelig godt lide byen.

Vendebo ind til benet

Mille Mejer Djernæs Christensen bor nu sammen med resten af bandet i København. Men hun er stadig vendelbo ind til benet.

- Jeg elsker virkelig Nordjylland. Jeg bor i København nu, men har brug for at komme tilbage engang imellem, siger hun.

Et medlem i gruppen, der ikke er fra Nordjylland, er Ninna Lundberg. Sjællænderen har intet imod at arbejde så tæt sammen med en flok nordjyder.

- Det er så dejligt at arbejde sammen med nordjyder. En ting med Mille og Andreas er, at der er ro på. Med jer behøver vi ikke snakke så meget om tingene, siger hun med et stort grin.

- Det haster ikke mere, end det jager, siger Andreas Campbell.

Thomas Bach Skaarup har genfundet kærligheden til Hanstholm. Foto: Torben Hansen

Stor succes på kort tid

Selvom Ganger sidste år havde store ambitioner med sit nye, særlige lydunivers, så er succesen stadig kommet bag på dem.

Debutalbummet indbragte dem en talentpris, mens det nye album "Tro", der udkom 2. oktober, høstede store roser. Musikbladet Gaffa kalder det et af de bedste danske albums nogensinde.

- Vi havde ikke troet, det ville gå så stærkt, men vi har altid troet, at det vi lavede, var godt, siger Mille Mejer Djernæs Christensen.

Trommeslageren Andreas Campbell tror, at succesen skyldes, at deres musik netop gør op med det forventede.

- Vi har ikke lavet musikken for andres skyld, og det er måske derfor, det tiltaler så mange, netop fordi det ikke prøver at please nogle, siger han.

Musikken er nemlig deres egen. Den er ikke lavet for at komme i radioen har Thomas Bach Skaarup tidligere sagt. Men det er et skulderklap, at deres musik alligevel vinder en pris til P3 Guld.

- Vi ville forandre poppen. Og hvis der er noget, der er pop, så er det da P3. Så det er klart et delmål det her, siger han.

Nordjyderne kan opleve Ganger i Aalborg den 31. oktober på Studenterhuset.