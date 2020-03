Nordjyske hospitaler med nyt tiltag: Nu kan du blive testet for corona-virus uden at forlade bilen

Frygter du, at du er smittet med corona-virus, bliver det for fremtiden muligt at blive testet i Aalborg Universitetshospitals drive-in-test ved medicinerhuset på Hobrovej i Aalborg eller ved Regionshospital Nordjylland i Hjørring - helt uden du behøver at forlade din bil.

- Det, vi gør, er, at vi sikrer kapacitet til at undersøge så mange borgere som muligt, fortæller lægefaglig direktør, Michael Braüner Schmidt.

De to drive-in er dog ikke steder, man kan køre forbi og blive testet uden først at have fået en henvisning fra sin egen læge og infektionsmedicinsk afdeling.

Stederne er etableret i forsøget på at mindske smitten.

- Vi regner med, at det mere end fordobler vores kapacitet. Fordi det tager meget kortere tid at teste, og fordi vi ikke skal desinficere i samme omfang. Vi har mulig for at øge yderligere. Vi kan opskalere, hvis det bliver nødvendigt, forklarer den lægefaglige direktør.

Drive-in ved Aalborg Universitetshospital. Foto: Claus Søndberg

