Nordjyske mener: Tag Jazmin alvorligt, og stram op på kontrollen med tatovørerne

LEDER:Et rum, et papir, der fortæller, at man har taget et kort hygiejnekursus og 5-10.000 kroner til en briks og et tattoo-sæt.

Så er man sådan set klar til at slå sig ned som tatovør i Danmark.

Nok er det en god ide, at kommende tatovører lige øver sig lidt på kunstig hud, inden de går i gang på kunderne, men rent faktisk er det intet krav.

Eneste formelle krav er, at den kommende tatovør skal give Sikkerhedsstyrelsen besked om opstarten. Derfra er der frit spil med nålen.

Langt, langt de fleste tatoveringer bliver heldigvis udført under betryggende forhold. I klinikker, hvor ejerne og de ansatte tager deres ansvar alvorligt. Der er - og tak for det - en stor grad af selvjustits i branchen.

Men i et så gennemreguleret land som Danmark kan det undre, at der ikke stilles større krav, og det virker noget skørt, at det kræver en betydelig større indsats at få tilladelse til at bygge et haveskur, end det gør at åbne en tatovør-butik.

Vil man åbne et madsted, så kræver det - uanset hvor simpel maden end er - godkendelse fra Fødevarestyrelsen. Sidstnævnte kommer ligeledes på årlige kontrolbesøg, og uddeler smileyer. Er den sidstnævnte sur, kan kunderne selv bestemme, om de har lyst til at spise der. Er fødevaresikkerheden under lovlig standard, kan myndighederne uden videre lukke biksen.

Sådan er det langt, langt fra, når det handler om tatoveringer. Her aner kunderne reelt intet om, hvad de går ind til.

Det ville være mindre vigtigt, var det ikke fordi, at tatoveringer kommer med indbyggede sundhedsrisici.

Det har 37-årige Jazmin Sommer Sleiman fra Aalborg erfaret på egen krop og på den hårde måde.

I sidste uge skulle hun have lavet en større blomster-tatovering på venstre ben, men efter 11 timer på briksen er hun kun endt med en ufærdig tatovering, åbne sår og betændelse i benet. Hun er stadig indlagt på sygehuset og får penicillin via pumpe.

Tatoveringen fik hun lavet på en klinik, der ikke står registret på Sikkerhedsstyrelsens liste over klinikker.

I hvert fald siden november - da Nordjyske skrev om utilfredse kunder - er der blevet tatoveret uden tilladelse. Det sker uden den store risiko, for skulle det ske, at myndighederne reagerer, så er højest mulige straf en bøde og en henstilling om at blive registreret.

Om Sikkerhedsstyrelsen overhovedet har været på besøg hos den pågældende klinik, er uvist.

Men det vil heller ikke have gjort nogen forskel for Jazmin.

En eventuel kontrolrapport er nemlig ikke noget, der bliver offentliggjort.

Det er helt skørt. Selvfølgelig skal de rapporter være tilgængelige for de mange, mange danskere, der hvert år lader sig tatovere.