Nordjyske rigmænd vil bygge bilmekka til en milliard

AALBORG: Syv nordjyske investorer er gået sammen om at skabe et oplevelsesmekka for alle med interesse i sjældne biler, supersportsvogne og motorcykler.

Hvis Aalborg Kommune giver tilladelse, er planen at bygge en 8-talsformet bilremise, der bliver et levende museum og samlingspunkt for bilentusiaster på havne-fronten øst for KMD-huset. Ved siden af bilremisen vil investorerne opføre et 107 meter højt tårn med lejligheder.

De syv investorer er Eigild B. Christensen, Mads Peter Veiby, Jacob Christensen, Jørgen Bønsdorff, Jan Nygaard, Mark Nielsen og Jacob Bang, alle erhvervsfolk med en glødende interesse for biler.

Projektet tegnes af det københavnske arkitektfirma Bjarke Ingels Group (BIG), der også er involveret i Spritten - og i Mads Peter Veibys stærkt omtalte luksusvilla i Gug, som også får en indbygget remise med sjældne biler.

Tilløbsstykke

Det milliarddyre projekt er opstået ud fra ønsket om at skabe et samlingssted for biler, motorcykler og specialværksteder, og i 8-tallet skal der ud over den dynamiske museumsudstilling med plads til 350 køretøjer være værksteder, bilklargøring, restaurant, isbar, eventrum og kontorer.

Noget tilsvarende findes bl.a. i Berlin og Stuttgart, hvor bilremiser er blevet et stort tilløbsstykke og et mekka for alle, der har lyst til at udstille eller bare se på dyre, sjældne, usædvanlige eller klassiske biler og motorcykler.

Som en del af projektet har BIG med arkitekt og ansvarlig partner David Zahle i spidsen ydermere skabt et højhus med først syv parkeringsetager og dernæst boliger fordelt over yderligere 21 etager. Heraf er to af etagerne reserveret til fællesrum, restaurant samt sports- og fritidsaktiviteter.

Sådan kommer projektet til at tage sig ud set fra den anden side af fjorden.

Vindbrydende altaner

Højhuset er tegnet under stor hensyntagen til vindforholdene i Aalborg. BIG har skabt en særlig arkitektur, hvor den bølgende og sky-lignende facade består af altaner, der er med til at bryde vinden på en måde, som flade altaner og vinduespartier ikke er i stand til.

Lejlighederne får en varierende størrelse på 70, 140 og 210 kvadratmeter for at tage hensyn til forskellige familiemønstre og økonomiske udgangspunkter, og på toppen placeres en offentligt tilgængelig sky bar og restaurant.

- Vi vil gerne opføre dette arkitektoniske mesterværk, fordi vi elsker biler og ønsker at dele vores kærlighed med alle, der har lyst til at bruge huset eller bare komme og kigge ganske gratis, forklarer den ene af de syv investorer, Eigild Christensen.

Fire kilometer havnefront

- Samtidig har vi ønsket at skabe et lejlighedsfyrtårn, der sammen med de øvrige projekter i Aalborg for alvor vil sætte byen og Nordjylland på verdenskortet. Projektet hele binder havnefronten sammen og sikrer for første gang, at man kan gå fire kilometer langs det, der i vores optik er på vej til at blive landets mest attraktive havnepromenade.

- Vi er oprigtigt stolte over idéen, men i sidste ende skal politikerne naturligvis først tage stilling til planerne, før de kan realiseres, siger Eigild Christensen, som sidste år tjente over 600 millioner kroner på salget af sine aktier i Aalborg-virksomheden Neas Energy.

Projektet er på nuværende tidspunkt præsenteret for borgmesteren, rådmanden og stadsarkitekten. Næste skridt er, at byggeriet skal behandles i By- og Landskabsforvaltningen, hvorefter der skal vedtages en lokalplan.

Det 8-talsformede bilmuseum får plads til 350 køretøjer foruden værksteder, bilklargøring, restaurant, isbar, eventrum og kontorer.